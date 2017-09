Basha: Zgjedhjet u fituan në aleancë me krimin, Ruçi pinjoll i diktaturës

Zgjedhjen e Gramoz Ruçit në krye të Kuvendit, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka cilësuar si pinjollin e fundit të diktaturës dhe se zgjedhjet e 25 qershorit u fituan në aleancë të pandërprerë me krimin. Sipas tij, kjo ditë rëndon dyfish sot në Parlamentin e dalë nga droga, krimi dhe korrupsioni.

“Ruçi pinjoll i diktaturës! Zgjedhjet u fituan në aleancë me krimin. Në këtë ditë, ku së bashku me nderimin e martirëve të Postribës mblidhemi jo vetëm për të vendosur së bashku, por edhe për të luftuar së bashku që e djeshme të mos kthehet më kurrë si e nesërmja.

Kjo ditë rëndon dyfish sot në Parlamentin e dalë nga droga, krimi dhe korrupsioni u mor vendimi për të zgjedhur jo thjesht pinjollin e fundit të diktaturës në Ministrinë e Brendshme dhe në Sigurimin e Shtetit, por për të sfiduar aspiratën e çdo qytetari për një Republikë të pastër nga droga.

Edi Rama për 4 vite ia doli ta kthejë Shqipërinë në Kolumbinë e Evropës. Ai erdhi në pushtet në aleancë me krimin dhe qeverisi në aleancë me krimin. Ai zhvilloi zgjedhjet e 25 qershorit në aleancë të pandërprerë me krimin. Sot, mazhoranca e tij në këtë Kuvend nuk është mazhoranca e qytetarëve shqiptarë, por është mazhoranca e aleancës me krimin.

9 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)