Mesi vendos derbin me tripletë, Barça në krye të renditjes

Leo Mesi bëri një paraqitje mbresëlënëse duke shënuar tre golat që i dhanë fitoren Barcelonaës këtë të shtunë në derbin me Espanjolin. Në fund të takimit arritën të shënonin edhe Pique me Suarez. Me këtë fitore në derbi, Barça kryeson La Liga-n me 9 pikë të plota.

Sfida filloi menjëherë në sulm për vendasit të cilët arritën të zhbllokonin rezultatin në minutën e 26’. Ivan Rakitic jep një pasim brenda zonës për Leo Messi i cili me lehtësinë e tij tipike arrin ta dërgojë topin në rrjetë.

Më pas, vetë Rakitic ka dy mundësi të mira për të dyfishuar rezultatin por ishte përsëri Messi ai që përfitoi nga një karambol në zonën e Espanyol duke shënuar sërish. Pas golit të dytë Barça e ul disi ritmin teksa Espanyol vendosë të dalë përpara në kërkim të ngushtimit të diferencën.

Pablo Piatti ka dy raste të mira në fund të pjesës së parë dhe në fillim të piesës së dytë por ai është i pafat teksa një herë godet edhe shtyllën e djathtë të ter Stegen. Gjithsesi, shtylla ishte si një kambanë zgjimi për të besuarit e Valverde të cilët marrin frenat e lojës sërish në dorë dhe arrijnë të gjejnë golin e tretë në minutën e 67’ me anë të Leo Mesit i cili kompleton tripletën.

Pas golit të tij futen në fushë edhe dy blerjet e mëdha të katalanasve Dembele dhe Paulinho por ishte Gerard Pique ai që shënoi golin e katërt për Barça-n me një goditje me kokë.

Por Barcelona ishte e etur për gola dhe Luis Suarez nuk kishte si të mos rikthehej nga dëmtimi me gol, dhe në minutën e fundit arrin të shënojë falë një asisti të bukur të Dembele.

9 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)