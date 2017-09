Meta e dekreton kryeministër, Rama falënderon ish-aleatin

Presidenti Ilir Meta ka dekretuar Edi Ramën kryeministër të Shqipërisë. Dekreti hyn menjëherë në fuqi, ndërsa ditën e hënë më datë 11 shtator në ora 10:00, siç njoftoi kryetari i ri Kuvendit Gramoz Ruçi, kryeministri do të shpalosë para deputetëve programin qeverisës.

Kryeministri, gjithashtu i rezervoi një falënderim edhe Presidentit Ilir Meta.

“E falënderoj Presidentin e Republikës për shpejtësinë me të cilën ka reaguar, duke e bërë të lehtë nga pikëpamja proceduriale, rrugën drejt seancës së ditës së hënë. Pastaj, sigurisht do të dëgjojmë me vëmendje të gjithë kundërshtitë e natyrshme të opozitës, do të mundohemi të reagojmë ndaj çka mund të jetë racionale dhe në përputhje me programin tonë dhe do të vazhdojmë të shpresojmë që opozita të jetë në këtë sallë, një sfidë e vërtetë për ne dhe jo një shprehje permanente e boshllëkut të ideve, e boshllëkut të programit, e boshllëkut të lidershipit, siç ka qenë në 4 vitet që shkuan”, u shpreh Rama.

Përpara mediave Rama tha se e rëndësishme është që Kuvendit t’i kthehet dinjiteti i nëpërkëmbur dhe të ketë një frymë të re.

“Sot ne startuam me drejtimin e ri të Kuvendit dhe ambicia jonë është që Kuvendit t’i kthehet dinjiteti i nëpërkëmbur 4 vjet nga një gjendje kaosi permanente dhe shkelje të rregullores së miratuar me konsensus. E rëndësishme është që në Kuvend ne të sjellim një frymë të re brenda logjikës normale të funksioneve të kundërta, sepse në fund fare jemi këtu për t’u ballafaquar dhe ndeshur për programe dhe vizione të kundërta dhe në fund fare është e rëndësishme është që t’u japim shqiptarëve një shembull pozitiv për ta dhe t’u kursejmë një shfaqje të përjavshme banaliteti”, tha ai.

Gjithashtu shefi i qeverisë komentoi edhe rrjedhjen e votave nga opozita dhe se e rëndësishme është që qeveria të punojë për të adresuar kaq shumë gjëra sa shqiptarët duan. “Unë do ta mirëkuptoja qëndrimin tonë të aleatëve të deridjeshëm sepse nuk kanë dashur të kenë rrjedhje votash. Besoj është një zgjedhje pragmatike për të mos pasur rrjedhje votash.

9 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)