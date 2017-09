Skënderbeu i madh edhe në Superiore

Nga Europa në kampionat, Skënderbeu nuk ndryshon, mbetet fitues falë golave të gardës së vjetër, por që erdhën pas këmbnguljes së një blerje të re si Sowe, që la shenjën e tij në fitoren 2-0 ndaj Flamurtarit. Kampionati i ri nisi në mënyrën më të mirë të mundshme për korcarët që përpara publikut të tyre treguan forcën e një pretendenteje të vërtetë, aq sa dhe golin e gjetën shumë shpejt, pasojë dhe e një gabimi të Nurkovicit, që ndali që në sekondat e para Soëe në mënyrë të parregullt duke shkaktuar 11-metërsh, të cilin një specialist si Lilaj nuk mund ta falte.

Me stofin e një skuadre të ndërtuar për të qenë fituese dhe përvojën e vitet të fundit, menaxhimi i rezultatit ishte i thjeshtë për ekipin e Dajës përballë një Flamurtari që kishte ndryshuar shumë në merkato, aq sa Duro propozoi një formacion me 7 futbollistë debutues. Megjithatë përtej ndonjë momente sporadik me Alveshin, si në minutën e 13-të apo gabimi i Radasit në të 29-tën loja përgjithësisht u kontrollua nga korcarët. Madje me pak më tepër shënjestër nga James apo Sowe, Skënderbeu mund të kishte mbyllur ndeshjen që në pjesën e parë. Gjithsesi dicka të tillë Skënderbeu e bëri në të dytën, kur Muzaka i hyri prej pak minutash në fushë dyfishoi shifrat pas një asisti të Sowe.

Një ndeshje e mbyllur rreth 30 minuta para fundit të saj, të cilën u përpoq ta hapte disi debutuesi Kamara, por Shehi tregoi se dhe ai është gati kur thirret në detyrë. Ndërsa Radas mund ta kishte merituar një gol në të 86-ën, por në fund gjithsesi të rëndësishme janë 3 pikët dhe ato në javën e parë ekipi i Dajës i mori duke treguar forcën dhe qetësinë e një ekipi të madh, ashtu siç është realisht Skënderbeu.

9 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)