Iuliano debuton me humbje, Laçi mund Partizanin me 10 vetë

Edhe tifozi më optimist i Laçit nuk do të kishte menduar se bardhezinjtë mund të fitonin 0-2 në kryeqytet ndaj Partizanit në debutimin e Iulianos, pavarësisht se kurbinasit në vitet e fundit kanë qenë gjithmonë “macja e zezë” e të kuqve.

Pasi i hoqi titullin një vit më parë me një barazim në kryeqytet, Laçi “prishi” një tjetër pasdite për Partizanin, por dhe për trajnerin e ri të të kuqve, Mark Iuliano që ngeci në debutimin e tij në “Superiore”. Pas një vere të pasur me zhvillime sidomos në merkato, pritej që Partizani të flakte tej më në fund “makthin” Laçi, por mungesa e portierit Hoxha përvec atij të Çanit duket se rezultoi vendimtare pasi goli i parë ishte dhe një dalje e pastudiuar mirë e Xhikës.

Në fakt, Partizani u duk dhe në pjesën e parë jo shumë i kolauduar pasi në 45 minutat e para pati vetëm dy goditje në kuadrat, në të 15-tën me Fejzullahun dhe në të 30-tën me Sukajn, megjithatë në të dyja rastet Selmani ishte gati.

Në pjesën e dytë, pritej që Partizani të bënte megjithatë lëvizjen fituese por atë e gjeti Laçi, e Nicën që në të 58-tën hodhi në fushë Kallakun. 1 minutë më pas ky i fundit ndëshkoi Xhikën, që nuk llogariti mirë daljen. Goli pësuar “shkundi” Partizanin që reagoi menjëherë, por Selmani kishte vendosur të kycte portën duke bërë një superpritje.

1 minutë më pas dhe 1 pretendim për penallti të Trashit, të cilin gjithsecili mund ta gjykojë nëse ishte i drejtë apo jo. 2 minuta më pas, hungarezi Adorian gaboi vetëm për cështje centimetrash.

Në të 70-tën dhe goditja e dytë e Laçit, me Bushin që bëri gjithcka mirë duke pasur me Eskerdën, i cili vallëzoi mes mbrojtësve të kuq për të shënuar golin e 0-2. Ndeshja praktikisht e mbyllur pavarësisht dëshirës së Partizanit për të rihapur sfidën, ku Sukaj ishte më i rrezikshmi fillimisht me një kthesë në zonë që përfundoi jashtë ndërsa në të 86-tën goditja e tij u stampua në traversë.

I kuqi i Ademirit në të 90-tën nuk ndryshoi asgjë, madje tifozët e Partizanit filluan të lënë stadiumin përpara vërshëllimës përfundimtare, ndërsa Laci në fund festoi me ata pak tifozë një fitore të madhe në kryeqytet.

10 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)