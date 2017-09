“Pres të bëj film me ty…Mos më harro”!

Bujar Alimani producenti i filmit të fundit ku interpretoi aktorja Hajrie Rondo sjell kujtimet e ditëve të xhirimeve

Me vështrimin nga dritarja një grua pret që i shoqi të kthehet nga dyqani i bukës. Ai vjen në buzëmbrëmje, ndalon disa minuta tek shkallët e pallatit, përpara se të hapë derën e shtëpisë ku e pret e shoqja.”

Kishte shumë radhë…lekët u mbaruan, të hënën tani…”, i thotë. “Po deri të hënën?, pyet ajo”. Janë dy aktorët Hajrie Rondo dhe Jorgaq Tushe që bëjnë këtë dialog, në filmin me metrazh të shkurtër “Buka” me regji të Blerta Kelmendit, i cili ishte dhe roli i fundit i aktores në kinematografi. Në vetëm 8 minuta ne shohim dramën e një çifti në moshë, teksa kujdesen që të mos mbarojnë bukën, e blerë me kursime. Me shumë stil regjisorja Kelmendi jep dramën e një jete, në vetëm një natë, ku shqetësimi i çiftit se dikush do të hyjë e do tua vjedhë bukën, vjen përmes lojës së mrekullueshme të dy aktorëve. Një rol që i bashkëngjitet roleve të tjera në kinema të aktores Rondo, ku spikat loja dhe karakteri i saj i veçantë.

Një film i ndjerë që kalon para teje në pak minuta, por ndjesia e së cilit të rri gjatë. Producenti Bujar Alimani e kujton këtë film, si kohën kur ndau me aktoren disa biseda të vogla që do i mbeten gjithnjë në kujtesë. “Hajrie Rondon e jetova disa ditë gjatë xhirimeve të filmit BUKA me skenar dhe regji të Blerta Kelmendit.

Isha në rolin e Producentit dhe kujtoj që kam shkuar dhe kam marrë Jorgaq Tushen në Vlore dhe në kthim, në Fier morëm me makinën time Hajrien. Bisedat gjatë rrugës I okuponte politika me shumë, sepse atë ditë ishin zgjedhjet lokale dhe Hajrie madje nxitonte që përpara se të shkonte në hotel ku e kishim sistemuar, të paraqitej brenda limitit të orës të votonte. Sëmundja i kishte dhënë një qetësi profetike dhe një bindje prej murgu në kryerjen e një riti civil, që për të ishte votimi. E quante detyrim për të cilin nuk donte të dëgjonte asnjë diskutim”, thotë Alimani për gazetën Shqip.

Ai kujton inkurajimin që ajo i jepte regjisores së re, dhe qëndrimin në heshtje e vetme.”Blertën e kapte për faqesh siç kapet fëmija kur e adhurojmë dhe e inkurajonte vazhdimisht. Xhirimet zgjatën 8 orë madje pjesa më e madhe natën. Hajria kërkonte të qëndronte vetëm të shumtën e herëve dhe ishte vazhdimisht me tekst në dorë duke punuar me të, ashtu me trikon e lehtë hedhur krahëve dhe syzet mbi hunde duke mërmëritur tekstin. Ndërtoi një karakter të përsosur, i cili vallëzon mes tragjedisë dhe komikes.

Aktore e jashtëzakonshme, konkrete,të cilës nuk I duheshin me shumë se dy dubla për një plan”, thotë Alimani. Por është diçka që regjisori i njohur do ta ketë gjithnjë me vete. Fjalët e saj që, “pres të bëj një film me ty”.

Por regjisori nuk mundi ta kishte këtë fat… “Pres të bëj film me ty” …,më pëshpëriti të nesërmen para se të hipë në makinë për të ikur…”. Mos më harro”! Nuk e pashë më që atë ditë. Shqipëria numëronte ethshëm votat, kurse Hajrie Rondo udhëtonte për ne jug, drejt detit. Kishte lëne gjurmën e fundit në kuadër , aktorja që edhe pse nuk u bë kurrë star i fuqishëm kryeqyteti , vulosi kundërpeshën dhe u dashurua prej të gjithëve”, thotë Alimani.

