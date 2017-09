Skënderbeu, me stof europiani që në start

Skënderbeu me ritëm europian edhe në kampionat. Formacioni i Ilir Dajës, rekordmen absolut sa i përket raundeve të kaluara në kompeticionet europiane për ekipet shqiptare, e nis Kategorinë Superiore me statusin e pretendentit kryesor për titullin kampion.

Fitore 2-0 me Flamurtarin në Korçë, në një sfidë që mori drejtim që në minutat e para, me 11 metërshin e shndërrar në gol nga Sabien Lilaj dhe që u vulos me finalizimin e Gjergji Muzakës në pjesën e dytë.

Përtej rezultatit, që është normal për një skuadër që ka dominuar prej shumë vitesh, spikat loja e Skënderbeut, aftësia për të zgjidhur ndeshjen duke funksionuar si një makineri perfekte në çdo ingranazh të saj.

Flamurtari i Shpëtim Duros, bëri gjithcka mundej për të përballuar presionin e vendasve, për një ekip me veprime të automatizuara dhe me elementë cilësore e gjen gjithmonë mënyrën për ta shkuar te goli. Sulmuesi nga Gambia, Ali Soue është një garanci për fazën sulmuese. 23-vjecari i huazuan nga Chievo, duket se e ka mbushur boshllëkun e lënë nga largimi i Liridon Latifit, ndonëse ende nuk e ka gjetur rrugën e rrjerës me fanellën bardhekuqe.

Merita e tij në suksesin ndaj vlonjatëve është e padiskutueshme: fitoi 11-metërshin që në minutën e dytë si dhe asistin për golin e shënuar nga Muzaka. Në fakt trajneri Ilir Daja është treguar një ekspert i vërtetë dhë shumë i kujdeshëm në ndërthurjen e lojtarëve me eksperiencë me elemenetët e rinj dhe prurjet e merkatos.

Nuk është rastësi që Muzaka vazhdon të shënojë me lehtësi te skuadra korçare, ku që në takimin e parë të kampionatit patën minutë në këmbë Sahiti dhe goditja e ditës së fundit në merkato Nespor, lojtarë që pritet të japin kontribut të madh edhe në Europa League. Skënderbeu, edhe pse në këtë sezon nuk vjen me statusin e kampionit, mbetet skuadra për t’u mundur në Superiore.

