VENDI ËSHTË PA OPOZITË, BASHA E KA SHITUR PD

Nga Jozefina TOPALLI

Kjo nuk është Partia Demokratike! Vendi është pa opozitë!

Menjëherë pas betimit si deputetë, lista e deputetëve e familjes se Lulzin Bashë Isufit, kontribuoi në zgjedhjen me 80 vota të Gramoz Ruçit, kryetar të Kuvendit të Shqipërise, 27 vite pas rrëzimit te komunizmit.

Reagimi i demokrateve në rrjetet sociale ka qene një fortunë.

Dikush i shkruante: “Nuk besoj të ketë votuar Lule Basha për Ruçin se do ishte nepotizëm”.

Dikush tjetër “Hera e parë në historinë e vendit që një opozitë jepet me koncesion nga një sharlatan”.

Tjetri: “Nëse ky lajm është i vërtete dhe janë shitur qysh sot 3 deputetë të opozitës, atëhere nuk është faji i Edvinit por i PD që i është thyer busulla morale”.

Të tjerë: “Do bëhesh Kryeministër ti?! Ty të vjedhin votat në Parlament”.

Nëse ambasadori amerikan bojkotoi Ruçin po ti pse nuk e bojkotove?”

Në fakt unë nuk u habita që lista e Lulit votoi Ruçin.

Prej shume vitesh, Luli nuk më zhgënjen për asgjë: Nuk më zhgënjen:

– as kur qan me lot krokodili për të vrarët e diktaturës;

– as kur betohet për opozite ballore dhe flirton me Ramën;

– as kur proteston për votën e lirë, hyn në qeveri me Kryrministër Ramën dhe vetë vjedh votat brenda PD;

– as kur çon PD në humnerën me minus 230 mijë vota dhe thotë realizuam një fitore morale;

– as kur voton Ruçin e fill pas kësaj i bashkohet atyre që protestojnë kundra këtij të fundit;

– as kur thërret me shërbëtoret e tij gaztorë se ia vodhën 3 vota nën reflektorët e dritave të seancës parlamentare, nën xhirimin e 20 kamerave në transmetim direkt, në sy të 3 milionë shqiptarëve dhe me prezencën e pothuaj gjithë trupit diplomatik.

-As kur e shet dhe e rishet atë që ka mbetur nga PD.

Luli nuk më zhgënjen kur thotë ekzaktësisht të kundërten e asaj që do bëjë.

Luli luan të gjitha rolet…teatrale.

Por ai luan dhe role serioze – Nga Zhulieta e Shekspirit, Don Kishoti i Servantesit… deri tek kryetari i ‘opozitës’ dhe nuk ka frikë se bëhet Lul Komiku.

Lulin dhe familjen e tij Isufi nuk e lidh asgjë me PD.

Ata nuk kane patur kurrë lidhje me këtë forcë politike deri në 2005.

Dhe që nga ky vit, ai vetëm e ka vjedhur atë deri më 17-18 maj kur kreu aktin e tradhtisë ndaj demokratëve;

-më 21 maj kur shpalli si Sulltan Bashë Isufi listën e familjes dhe klientëve të saj;

-më 22 korrik kur vodhi karrigen e kryetarit dhe vulën e PD përmes falsifikimit të votave e pjesëmarrjes.

E deri dje, kur i dhuroi Ruçit 3 vota nga lista e tij.

Kur kryetari shet vendet e listës së deputetëve, edhe deputetit i duket se ka të drejtë të shesë votën e tij.

3 muaj më parë Luli certifikoi shkrirjen e së djathtës. Dje “opozita” e tij votoi simbolin e komunizmit .

Jo miq, nuk ka humbur dje busullën morale PD.

Kjo nuk është PD. Vendi është pa opozitë.

Edvin Rama nuk ik nga pushteti sa kohë në krye të opozitës do jetë çuni i tij i mirë.

Demokratët duhet të largojnë Lulzim Bashën nga karrigia e uzurpuar me vjedhje e falsifikim se ai ka shitur PD thua se është plaçkë që shitet e blihet

10 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)