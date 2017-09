Video tronditëse, e mitura detyrohet të pijë alkool dhe hashash

E mitura është e lodhur, e dehur dhe sërish detyrohet të pijë marijuanë. Është kjo ajo që duket nga videoja tronditëse (më poshtë) që vjen nga Formosa, në Argjentinë dhe e bërë menjëherë virale në të gjithë botën.

Ajo është postuar nga prindërit e saj, një mama dhe baba respektivisht 17 dhe 18 vjeç: janë ata që i japin të miturës një shishe alkool, pastaj të tymosë hashash. Falë këtyre imazheve në ueb, çifti është gjurmuar dhe arrestuar nga policia.

U përpoqën të justifikohen, duke thënë se ishte vetëm një lojë dhe që fëmija nuk kishte pirë as alkool, as cigare, edhe pse imazhet duket se tregojnë të kundërtën, duke parë që gjendjen e vajzës. Kjo e fundit i është besuar më pas gjyshes, ndërsa i ati (i vetmi maxhoren), do të procedohet penalisht.

10 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)