Vriten 4 persona në Francë, mes tyre edhe 2 fëmijë

Katër persona, mes të cilëve një grua dhe dy fëmijët e saj, 3 dhe 5 vjeç, janë vrarë në stacionin hekurudhor të Nionit në Francë. Sipas shtypit francez, mësohet se të katërt janë sulmuar me armë zjarri nga dy persona. Njëri nga këta është vetëvrarë më pas, ndërsa tjetri është larguar dhe po kërkohet nga policia.

“Nuk po orientohemi drejt pistës terroriste”, – ka komentuar një zëdhënës i prefekturës së Campiegnes. Sipas burimeve të policisë, bëhet fjalë për një çështje familjare që me sa duket ka përfunduar në një tragjedi. Gruaja e vrarë, së bashku me fëmijët, ishin duke lënë qytetin e Nionit me ndihmën e një miku të familjes kur dy persona kanë hyrë në stacionin hekurudhor dhe kanë hapur zjarr.

10 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)