Babë e bir plagosin me mjete prerëse çiftin e bashkëshortëve

Një konflikt për motive të dobëta për pak sa nuk është kthyer në një tragjedi në orët e mbrëmjes së sotme. Babë e bir janë konfliktuar me mjete prerëse me dy persona të tjerë, burrë e grua.

Sipas njoftimit të policisë së Tiranës, ngjarja ndodhi në rrugën “Shefqet Ndroqi”, pas një konflikti për motive banale.

“Shtetasit G.D., 34 vjeç dhe I.D., 63 vjeç (at dhe bir) për motive të dobëta janë konfliktuar me mjete prerëse me shtetasit N.Xh., 65 vjeç dhe T.Xh., 58 vjeçe ( burrë e grua ), të cilët janë dëmtuar lehtë dhe dërguar për ndihmë mjekësore në spital”, sqaron policia.

Për këtë ngjarje është bërë e mundur shoqërimi në komisariat i shtetasve I.D., 63 vjeç, ndërsa djali i tij, GD, është shpallur në kërkim pasi është larguar nga vendi i ngjarjes.

Në vendin ku ndodhi ngjarja shkuan policia dhe ambulanca, e cila bëri të mundur transportimin për në spital të të lënduarve.

11 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)