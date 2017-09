“El Clasico” në Krishtlindje, luhet në orën 13:00

Klasikja e parë sezonale në La Liga ka një datë zyrtare. Supersfida ndërmjet Realit të Madridit dhe Barcelonës do të luhet të shtunën e 23 dhjetorit në Santiago Bernabeu.

Dueli i vlefshëm për javën e 17-të të kampionatit spanjoll dhe që tërheq vëmendjen e të gjjithë botës do të nisë në orën 13:00, për të favorizuar telespektatorët në Azi.

Konfirmimi erdhi nga presidenti i La Ligas, Javier Tebas, i cili njoftoi zyrtarisht se përballja më e madhe e futbollit spanjoll do të luhet në periudhën e drekës, vetëm pak orë përpara festës së Krishtlindjeve.

Një mënyrë për të tërhequr edhe më tepër vëmendjen, pasi sytë e të apasionuarve nga e gjithë bota do të jenë edhe një herë te sfida brenda sfidës, ndërmjet Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit.

Në të vërtetë java e 17-të e kampionatit spanjoll është një turn që do të luhet në mesjavë, me të gjitha skuadrat e tjera që do të zbresin në fushë të mërkurën.

Spostimi i Klasikes në fundjavë ishte një zgjidhje e detyruar, edhe sepse Reali i drejtuar nga Zidane do të luajë në Botërorin e Klubeve në mesin e muajit Dhjetor.

11 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)