Integrimi, Rama: Ne i plotësuam kushtet, tani varet nga BE-ja

Gjatë përgjigjeve në Parlament të pyetjeve të deputetëve për procesin e integrimit, të kërkuara nga grupimi politik i LSI-së, kryeministri Rama u shpreh se shumë shpejt do të ketë rezultate konkrete nga Vettingu.

“Çelja e negociatave nuk lidhet me atë çfarë mund të bëjmë ne më mirë. Në fillim u vendosën 5 pyetje. Pastaj u vu Vettingu. Implementimi i Vettingut ka nisur dhe rezultatet do të vijnë shumë shpejt. Por nëse BE kërkon më shumë kohë për probleme të veta, atëherë mund të vazhdojë të thotë që thellohuni, thellohuni me Vettingun dhe ne e dimë mirë se çfarë do të thotë kjo. Nëse nuk e dini, pyetni Luan Ramën t’ua thotë, – tha kreu i qeverisë. – Pastaj, dolën zgjedhjet e lira. Pastaj hyri dhe doli dhe hyri, çështja e kanabisit. Në fund të këtij sezoni mbjelljesh dhe kultivimin dhe ju do të shihni rezultate spektakolare. Ka dalë edhe fantazma e krimit etnik shqiptar e nxitur nga forca të caktuara”.

Sipas Ramës, përgjigja e tij “është e thjeshtë dhe optimiste, sepse reformat e thella, lufta kundër korrupsionit dhe krimin, implementimin i mëtejshëm i reformës në drejtësi, në tërësi reformimi i shtetit, janë vetë procesi i integrimit evropian. Shqipëria është ajo që ua detyrojmë të parëve dhe fëmijëve tanë“.

Rama ka premtuar mbështetje dhe inkurajim për kategorinë e mjekëve dhe mësuesve që punojnë para së gjithash jashtë Tiranës.

Gjatë seancës së posaçme të Kuvendit, Rama u është përgjigjur 19 pyetjeve të depozituara nga Lëvizja Socialiste për Integrim.

Rama ka sqaruar se arsimi, shëndetësia dhe bujqësia do të jenë prioritet i qeverisë së re.

“Do të ketë rritje të pagave për mjekët dhe mësuesit që punojnë jashtë Tiranës, ndërkohë që jemi duke punuar për skemë të re financimi për mjekët specialistë, – tha ai në hapjse të seancës parlamentare. – Që do të thotë, se do rrisim pagat deri në 40% për këtë kategori. Për kujdesin shëndetësor kemi përgatitur 60-60% të PPB. A do kemi shëndetësi fals? Politika jonë e mbulimit universal në shëndetësi do të vijojë në të gjithë sektorët duke ecur drejt horizont të shërbimit të plotë me mbulim universal. Do vazhdojmë ta zgjerojmë ndjeshëm kujdesin shëndetësor pa pagesë, ndryshe nga 4 vite më parë”.

Për shëndetësinë, Rama deklaroi se do të sigurohet që asnjë familje shqiptare të mos bjerë në varfëri për shkak të kujdesit shëndetësor, ndërsa tha se objektivi për të rritur me 40 përqind pagat për mjekët dhe mësuesit është tërësisht i realizueshëm.

“Politika jonë e mbulimit universal në shëndetësi do të vijojë duke rritur shpenzimet për shëndetësinë duke ecur drejt mbulimit universal shëndetësor për të gjithë. Rritja e pagave për mësuesit dhe mjekët me 40 përqind brenda këtij mandati. Skemë e financimit për të nxitur mjekët specialistë që të punojnë pranë spitaleve rajonale, apo spitaleve bashkiake jashtë Tiranës”, tha ai.

Sa i takon infrastrukturës, kryeministri tha se synimi është rritja në pesë përqind të Prodhimit të Brendshëm Bruto të investimeve publike, që sipas tij do të japin një shtysë edhe në funksion të rritjes ekonomike. Objektiv do të jetë gjithashtu edhe rimëkëmbja e sistemit të rrugëve kombëtare.

Rama ka shpjeguar se në bujqësi do të ketë një riorganizim në bujqësi, duke synuar tërheqjen e investimeve të huaja.

Pyetjet drejtuar Kryeministrit për Programin Politik të Këshillit të Ministrave dhe përbërjen e tij

Grupimi Politik Lëvizja Socialiste për Integrim, paraqet pyetjet si më poshtë:

1. Cilat janë prioritet e qeverisë për investimet publike?

2. Sa % PBB do dedikohet për arsimin, shendetësinë dhe bujqësinë? Sepse nga programi nuk ka asnjë qartësi si do prioritarizohen me financime këto sektorë?

3. Si do të shpërndahet buxheti arsmit sipas sektorëve që e përbëjnë atë, cila nga ministritë është përgjegjësja për arsimin profesional?

4. Premtimi juaj është që për 4 vitet e ardhshme do të mbulojmë plotësisht 75 % të nevojave për ujë në të gjithë territorin ? Çfarë do të thotë kjo?

5. Po çfarë mund të ketë më të rëndësishme sesa uji për qytetarët shqiptarë?

6. Për familjet në nevojë cila është paketa sociale? Apo sërish do kemi paketën e lëmoshës?

7. Do kemi me shëndetësi falas apo qeveria është bërë pishman?

8. Ndërsa investimet për kanalizime dhe largimin e ujërave të ndotura urbane premtoni deri në fund të mandatit vetëm në nivelin 48%…cila është harta e investimeve?

9. Do kemi prapë në Sarandë, në Ksamil etj çarje të kanalizimeve në kulmin e sezonit turistik? Çfarë mund të ketë më prioritare sesa shërbimi me ujë dhe investime në kanalizime?

10. Po bujqësia si mund të konsiderohet sërish prioritet kur thoni që në 4 vitet e ardhshme do të buxhetojmë 25 miliardë lekë?

11. Rreth 200 milion euro në 4 vite, janë gati më pak seç buxhetohet sot 50 milion euro në vit? E dini këtë?

12. Sa projektohet të jetë minimumi jetik në 4 vitet e qeverisjes prej sot deri në mbyllje të mandatit?

13. Sa e ka impaktin në buxhet qeveria ekperimentale? Sa largime nga puna? Kosto?

14. Cilat do të jenë masat që do të merren nga qeveria për eleminimin e analfabetizmit funksional dhe braktisjes së shkollës?

15. Në kuadrin e integrimit europian, barazia gjinore dhe strategjia e luftës kundra dhunës janë çështje të kapitullit 23 te drejtësia, cila nga ministritë do të jetë ajo që do të ketë përgjegjësi për çështjet e barazisë gjinore, pasi në programin e paraqitur, asgjë nuk ishte e qartë?

16. Çfarë mekanizmi do përdorni për thithjen e 100 miliardë lekë investime?

17. Në program flisni për investime publike në energjitkë, rreth 50 miliardë. Ndërkohë premtoni korridorin Adriatik – Jonian i cili kërkon rreth 80 miliardë. A e keni bërë aritmetikën e këtyre investimeve?

18. Në program nuk përmendni trajtimin e mbetjeve. Nuk keni asnjë politikë për këto?

19. Në program nuk keni asnjë incentivë për punësimin?

11 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)