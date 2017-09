Raportet me Greqinë, Rama: Marrëdhëniet mes nesh, në një nivel të ri

Gjatë prezantimit të programit qeverisës, Rama u ndal edhe në cështjen e politikës së jashtme. Theksin shefi i qeverisë e vuri tek raportet që Shqipëria pritet të ketë me fqinjët tanë, duke u shprehur “ne vazhdojmë të besojmë në devizën tonë zero probleme me fqinjët.”

Duke u ndalur tek Greqia tha se do të intensifikohen përpjekjet për të zgjidhur përmes strukturës tanimë të dakordësuar problemet e mbartura ndër vite.

“Duam miqësi reciproke, respekt të ndërsjellët dhe bashkëpunim strategjik. Për ne çdo grek që jeton në Shqipëri është anëtar, me liri e të drejtat të barabarta të familjes tonë.

Dhe minoriteti grek është një urë, tejet e vyer lidhëse mes dy vendeve e popujve tanë, urë për të cilën kujdesi i qeverisë dhe i shtetit shqiptar vetëm do të vijojë të rritet.

Por Shqipëria pavarësisht halleve e nevojave të saj nuk do të mbyllë asnjëherë as sytë as gojën në mbrojtje të të vërtetave e të drejtave të veta.

Shprehem besimplotë se koha që kemi përpara do të sjellë zgjidhjet e dëshiruara për të gjitha palët. Me dialog real me këmbë në tokë jo me deklarata fluturake në distancë, dhe marrëdhëniet mes nesh do të ngrihen në një nivel të ri miqësie, respekti dhe bashkëpunimi strategjik”, tha shefi i qeverisë.

