Rihana, forma të kolme dhe një ‘rrëfim’ mbi virgjërinë

Ka akoma nga ata që e kritikojnë për format e saj mëse të kolme se asnjëherë tjetër, por Rihana, vijon rrugën e saj, duke shfaqur me krenar linjat trupore.

Gjatë prezantimit të linjës së saj të re kozmetike, ajo është shfaqur totalisht me të verdha me trupin transparent, një fund të gjatë dhe sandale me lidhëse që ajo i kishte deri në kofshë. Këmbë të tonifikuara dhe mjaft klasike.

Bukuroshja me origjinë nga ishujt Barbados, nuk shikon në fytyrë asnjë dhe është krenare për trupin e saj.

Ndërkohë gjatë një interviste ku realizoi edhe një shërbim fotografi, Rihana iu përgjigj pyetjes së magjistarit të njohur David Coperfield, se ku do të donte të ishte, nëse me një nga truket e tij, ai mund ta kthente pas në kohë: “Dhjetë minuta para se të humbisja virrgjërinë…”, – tha këngëtarja seksi.

11 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)