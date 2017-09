Asetet kriminale, policia sekuestron, vila, makina dhe biznese

Policia ka sekuestruar vila, njësi tregtare dhe automjete të dyshuara si pasuri me burim të dyshimtë kriminal.

Bëhet e ditur se janë referuar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda disa raste për procedim pasuror në ngarkim të personave të dyshuar për aktivitet kriminal ne fushën e krimit të organizuar dhe pastrimit të parave.

Gjithashtu janë evidentuar si pasuri të dyshuara si janë krijuar, rrjedhin apo lidhen me veprimtarinë kriminale, apo që lidhen me to dhe që nuk justifikohen me burime të ligjshme dhe përcjellë Prokurorisë për hetime të mëtejshme në lidhje me origjinën e tyre këto pasuri: 9 njësi tregëtare, 8 banesa apartamente në sipërfaqe totale 678 m2, 1 vilë trekatshe, 15 automjete luksoze, me vlera monetare të konsiderueshme.

Policia nuk bën ende të ditur emrat e personave që u përkasin këto pasuri pasi thotë se operacioni është ende në vijim.

12 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)