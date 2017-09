‘Hirushja’ Gigi Hadid; i bie këpuca në pasarelë por vazhdon sfilatën

Nuk ngatërron asnjë hap Gigi Hadid. As atëherë kur i bie këpuca. Top modelja e suksesshme me më shumë se 35 mln ndjekës në Instagram së bashku me të motrën, Bella dhe miken e tyre Kendall Jenner brenda një kohe të shkurtër janë shndërruar në ikona të stilit dhe simbol i një gjenerate të re në fushën e pasarelave.

Sepse është e bukur, shumë sociale, por edhe e zonja. Aq sa të përshkonte 2 herë një pasarelë të gjatë me vetëm një këpucë, nën fleshet e qindra fotografëve sikur asgjë të mos kishte ndodhur.

Më pak fatlume motra e saj, Bella, e cila gjatë sfilatës së Michael Kors u rrëzua në tokë për shkak të takave shumë të larta.

12 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)