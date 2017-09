Jolie me 6 fëmijët në tapetin e kuq, por pa Brad Pitt (Foto)

Jolie me 6 fëmijët në tapetin e kuq, por pa Brad Pitt...

Nënë e bukur, krenare dhe rrezatuese. Angelina Jolie ka parakaluar në tapetin e kuq të “Toronto Film Festival” së bashku me gjashtë fëmijët e saj.

Buzagaz dhe në formë, ajo ka qenë e pranishme për prezantimin e filmit të animuar “Breadwinner”, ku është producente ekzekutive si dhe për “First they killed my father”, ku është bashkëskenariste. Gjithnjë “single”, pavarësisht nga zërat për një afrim me Brad Pitt, por më në fund e qetë…

Një nënë e vërtetë në karrierën e saj, Angelina ka qenë protagoniste e dy ditëve intensive në Toronto dhe me vete ka pasur të gjithë familjen e saj, një “tufë” fëmijësh nga të gjitha moshat. Vivienne, 9 vjeç, Shiloh, 11, Knox 9 e Zahara 12, Maddox, 16 anni e Pax 13.

Asnjë gjurmë nga Brad Pitt, duke përgënjeshtruar kështu përfundimisht zërat mbi një rikthim mes të dyve, të cilët kanë thuajse një vit që janë divorcuar.

Gjatë premierës së “First they killed my father”, film që trajton temën e masakrës kamboxhiane ku humbën jetën 2 milionë persona, Jolie ka parakaluar me një fustan të zi të gjatë. E dobët, e bukur dhe rrezatuese.

12 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)