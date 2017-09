11 shtatori 2001, 10 filmat që kanë treguar tmerrin

Nga “Fahrenheit 9/11” te “World Trade Center” e regjisorit Oliver Stone

Më 11 shtator 2001, Amerika dhe bota u ndalën në lajmin e sulmeve terroriste të Al Kaedës, që shkaktuan vdekjen e rreth 3000 personave.

Ngjarjet e këtyre kronikave që shqetësuan botën, nuk mund të mos ndikonin në zgjedhjet e shumë drejtorëve të Holliwoodit.

Ja 10 filmat që kanë treguar 11 shtatorin e 2001.

“Fahrenheit 9/11”

Filmi i regjisorit Michael Moore u paraqit në Festivalin e Filmit në Kanë në 2004, ku fitoi Palmën e Artë. Filmi ngjalli shumë polemika rreth kritikave të Moore kundër administratës së Bushit.

“World Trade Center”

Me regji nga Oliver Stone dhe luajtur nga Nicolas Cage, filmi tregon përvojën dramatike të dy burrave, oficerëve të policisë së Nju Jorkut, të cilët ishin të përfshirë në sulmin e Manhattan Binjake më 11 shtator 2001.

“United 93”

Filmi i Paul Greengrass tregon historinë e fluturimit të United Airlines 93, rrëmbyer më 11 shtator 2001. Falë rebelimit të udhëtarëve, terroristi dështoi të godiste qëllimin e tij.

“Shumë e fortë, tepër e afërt”

Me regji nga Stephen Daldry, është adaptimi i romanit të Jonathan Safran Foer. Luajtur nga aktori i ri Thomas Horn, së bashku me Tom Hanks dhe Sandra Bullock, tregon historinë e një fëmije që gjen një çelës të fshehur nga babai i tij i vdekur gjatë sulmit në Kullat Binjake, duke filluar kështu një kërkim me qëllimin për të kuptuar se çfarë hap.

“Zero Dark Thirty”

Filmi fitues i cmimit Oscar, me regji nga Kathryn Bigelow, edhe pse nuk tregon drejtpërdrejt sulmin terrorist, trajton aktivitetet e shërbimeve sekrete që cuan në vrasjen e Osama bin Ladenit më 2 maj 2011, në Abbottabad (Pakistan), nga ana e detarëve të Marinës së Devgru, njësi antiterroriste e marinës së Shteteve të Bashkuara.

“La 25 ora”

Drejtuar nga Spike Lee, rrjedh nga romani me të njëjtin emër të shkruar nga David Benioff. Është një nga filmat e parë të vendosur në Nju Jork pas tragjedisë së 11 shtatorit 2001, dhe i pari që shfaq Ground Zero.

“The unknown known”

Një intervistë e gjatë nga Errol Morris tek Donald Rumsfeld, Sekretar i Mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara, në kohën e ngjarjeve, dhe e ka konsideruar njeriun të vetëdijshëm për të gjitha sekretet ushtarake ndaj Irakut dhe Afganistanit.

“Reing over me”

Me regji nga Mike Bander, tregon historinë e dentistit Charlie Fineman, luajtur nga Adam Sandler, i cili humbet gruan dhe vajzat e tij në sulm dhe që nga ajo ditë do të humbasë edhe ndjenjën e jetës. Deri kur Alan, një ish shok i kolegjit do ta gjejë atë, do ta bëjë atë të dalë nga mpirja në të cilën kishte qenë.

“Remember me”

Është një film dramatik me regji nga Allen Coulter dhe interpretuar nga Robert Pattinson, Emilie de Ravin dhe Pierce Brosnan. Filmi tregon historinë e Taylor, një djalë 21-vjeçar, i cili i tronditur nga vdekja e një vëllai vetëvrasës, fillon të rebelohet me sistemin dhe familjen. Një ditë, babai i tij e fton në Qendrën Tregtare të tij për të folur: është 11 shtatori dhe djali mbetet një viktimë terrorist

13 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)