Elbasan, abuzoi seksualisht me 13-vjeçaren, arrestohet pedofili i dënuar me 4,8 vite burg

Elbasan, abuzoi seksualisht me 13-vjeçaren, arrestohet pedofili i dënuar me 4,8 vite...

Policia e Elbasanit ka arrestuar një shtetas i dënuar me 4 vjet e 8 muaj burg për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”.

Specialistët për Krimet, në Komisariatin e Policisë Elbasan, bënë ndalimin e shtetasit në kërkim S.B, 24 vjeç banues në Elbasan.

Ndalimi i tij, u bë pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendim penal më datë 08.07.2016, e ka dënuar me 4 vjet e 8 muaj burg për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur” pasi ka kryer marrëdhënie seksuale me një 13 vjeçare.

13 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)