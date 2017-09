Gruaja me thonjtë më të gjatë në botë

Një grua nga Teksasi është kurorëzuar me titullin “Gruaja me thonjtë më ë gjatë në botë”. Thonjtë e gjatë i përkasin Ayanna Williams, e cila merret me trajtimin e thonjve në Teksas.

Thonjtë e saj kanë janë futur në librin Guinness. Gruaja ka shpenzuar një kohë të gjatë për rritjen e thonjve, më shumë se 23 vjet. Ajo është frymëzuar nga një mik dhe thotë se do të vazhdojë që t’i rrisë ata.

Ayanna Williams thotë se gjëja më e vështirë e të pasurit thonj jashtëzakonisht të gjatë, është se i duhet më shumë se 1 javë që t’i lyejë. Problem për të është edhe veshja e pantallonave.

Gruaja mendon se është unike në llojin e saj, ndërsa familja dhe miqtë e konsiderojnë pasionin e saj si një gjë normale. Që të kujdeset për thonjtë e saj, Ayanna përdor sapun antibakterial dhe një furçë të posaçme për t’i pastruar ata çdo ditë.

13 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)