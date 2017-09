Horoskopi, çdo shenjë ka ngjyrën e saj

Zodiaku na jep njohuri të vlefshme për të kuptuar domethënien e ngjyrave dhe për të zbuluar ato me të cilat jemi më afër

Le të imagjinojmë të kalojmë rrethin zodiakal, nga dashi tek peshqit, duke përdorur të gjitha ngjyrat e ylberit: e kuqe, portokalli, e verdhë, jeshile, blu, manushaqe dhe vjollcë. Në këtë rrugë me ngjyra magjike, ju mund të lidhni me çdo shenjë zodiakale një ngjyrë të ngjashme me karakteristikat e saj. Horoskopi na jep njohuri të vlefshme për të kuptuar domethënien e ngjyrave. Le të na frymëzojnë yjet cilën të mbajmë gjithmonë me vete.

DASHI – Ti ke nevojë të ndjehesh e tronditur nga nxehtësia. Ngjyra jote është e kuqja e flaktë, ngjyra e gjakut dhe simbol i forcës fizike, e kuqja e zjarrtë flakë ose Ferrari që tjerr në shpejtësi të lartë. Është një shprehje e qartë e instiktit që dominon tek ju. Ju pëlqen të vishni rroba të kuqe flakë sepse mendoni që ju japin energji fizike dhe ju shtyjnë të veproni. E adhuroni këtë ngjyrë edhe tek të tjerët, sepse ju tërheq dhe iu ndez një dëshirë të fortë seksuale.

DEMI – Për ju janë të gjitha ngjyrat e tokës, që është edhe elementi juaj. Keni nevojë të ndiheni njësh me natyrën që ju rrethon. Ngjyra e përshtatshme për ju duhet të pasqyrojë aftësitë tuaja trupore dhe për këtë arsye është treguar një ngjyrë e kuqe e errët, sic është tulla e kuqe. Është ngjyra që përdoret në ndërtim dhe simbolizon faktin se me vendosmërinë dhe këmbënguljen tuaj, tullë pas tulle, realizoni pikërisht atë që dëshironi, duke i dhënë një themel të fortë.

BINJAKËT – Ju mund të përzieni dy ngjyra të ndryshme si të kuq dhe të verdhë. Ngjyra juaj është portokalli, simbol i kreativitetit të madh. Simbolizon instiktin që dominon në mendje dhe është pikërisht ajo që dëshironi: është sekreti për të gjetur ekuilibrin! Nuk është rastësi që ngjyra përdoret edhe nga budistët. Ti e vesh për të transmetuar humor të mirë dhe gëzim. Duhet të dini që në Kinë tingulli i fjalës “portokalli” është i njëjtë me “lutjen për fat të mirë”!

GAFORRJA – Për një person të ëmbël si ju, duhet një ngjyrë e butë dhe delikate, si ngjyra e luleve romantike të pjeshkës, e kuqja e pjeshkës. Është një ngjyrë si simbolizon dashurinë dhe shpesh përdoret edhe në martesa. Duket e përshtatshme për t’i dhënë jetë një familjeje të re. Nuk e përdor vetëm për ta kombinuar me veshjet dhe aksesorët, por shpesh e zgjedh atë edhe për trukun dhe makiazhin. Shumë qirinj aromatikë me këtë ngjyrë ju ndihmojnë të krijoni një atmosferë magjike dhe sentimentale.

LUANI – Nuk ka dyshime për ngjyrën tënde: është e verdha e artë, që të kujton ngjyrën e diellit dhe ngjyrën e kurorës mbretërore dhe të bizhuterive të çmuara që nuk mund të heqësh dorë kurrë. E verdha është e lidhur me dritën që ndriçon mendimet e tuaja dhe jo të gjithë e dinë se është gjithashtu e lidhur me urtësinë. Juve ju pëlqen të visheni dhe adhuroni diamantet e artë që bëjnë çdo veshje tuaj më të dukshme dhe më të mrekullueshme. Edhe në orenditë e shtëpisë shpesh zgjedh pajisje me ngjyrë ari!

VIRGJËRESHA – Mes të verdhës dhe të gjelbrës, është akoma një ngjyrë pak e shurdhët që të konsiderohet e gjelbër, ngjyra e limonëve ende nuk është pjekur, e gjelbërta e athët. Kjo është ngjyra që i përshtatet shenjës tuaj. Është një ngjyrë që nxjerr në pah gjithçka që po shtrin, ashtu sic bëni kur doni të nxirrni në pah një detaj pak a shumë kritik. Ajo mund të simbolizojë guximin dhe këmbënguljen. Ju pëlqen ta vishni sidomos në verë dhe ju bën të ndiheni në harmoni me natyrën dhe bimët.

PESHORJA – Çfarë ngjyre mund të përputhet me ekuilibrin tuaj dhe ndjenjën e lindur të harmonisë? Natyrisht, jeshilja smerald, ngjyra gjithashtu është e lidhur me Venusin, guvernatorin tuaj të planetit. Nga antikiteti, në këtë ngjyrë ndërthuren vetitë magjike të lidhura me planetin e dashurisë. Ky tonalitet i gjelbër ju pëlqen, sepse ju bën të ndiheni elegante dhe të rafinuar. Edhe kur vesh rroba të errëta,një varëse me smeraldë ose një palë vathë mund t’iu jap klasin që iu dallon gjithmonë.

AKREPI – Elementi juaj – uji – sugjeron për ju ngjyrën e gjelbër, por në një hije të errët që mund të ju kujtojë shpirtin tuaj të menduar, ujërat e kënetave ose gjelbërimin e helmeve ose të ilavece magjike. E gjelbërta e errët, është padyshim ngjyra që i përshtatet karakterit tuaj. Ju pëlqen shumë të vishni ngjyrën e gjelbër ushtarake, me tonet imituese. Shënimet e parasë së gjelbër gjithashtu ju tërheqin shumë. Ndër simbolet e gjelbërta është rilindja, e lidhur me shenjën tuaj.

SHIGJETARI – Duket se kanë qenë Jupiteri – zot i qiellit – dhe Neptuni – zot i detit – për të zgjedhur ngjyrën tuaj: blu. Kjo është një ngjyrë që ju tërheq që nga mosha e hershme dhe ju e zgjidhni atë për rrobat që vishni si dhe për pajisje, makina dhe për muret e shtëpisë tuaj. Duke qenë një ngjyrë e ftohtë, shpesh ju ndihmon të fikni shpirtrat tuaj të nxehtë, të relaksoheni dhe të rifitoni qetësi. Edhe tonalitetet më të qarta, si qielli, kënaqin shijet dhe stilin tuaj.

BRICJAPI – Dikush pak i vëmendshëm mund ta ngatërrojë me të zezën, por në fakt ngjyra jote është bluja e errët. Saturni imponon një kursim të caktuar, të cilin me siguri mund ta gjeni në një ngjyrë kaq të errët dhe intensive. Është pa dyshim ngjyra më e ftohtë dhe pasqyron stinën tuaj: dimrin. Kur e vishni ju jep një pamje të matur dhe elegante, ideale për takime të rëndësishme biznesi. Është shumë interesante të theksohet se veshja e diçkaje blu është një dëshirë e mirë për dasma.

UJORI – Ju pëlqen të dalloni veten dhe në rangun e ngjyrave ju padyshim ju zgjidhni manushaqen, një ngjyrë e vështirë për t’u definuar me fjalë, ashtu siç ju. Ajo është e vendosur mes blusë dhe violës, dhe simbolizon hulumtimin e brendshëm, që çon në lartësi shpirtërore. Jo çuditërisht fëmijët me aftësi të mbinatyrshme quhen “manushaqe”. Është një ngjyrë që favorizon intuitën dhe shoqërohet me “syrin e tretë” të traditave orientale ekzotike. Kur vizatoni ose pikturoni, bëni përdorimin e bollshëm të kësaj ngjyre!

PESHQIT – Mes toneve të kuqe dhe blu, pothuajse në sinkron me natyrën tuaj të dyfishtë, ngjyra është vendosur: vjollcë, e cila është një ngjyrë e shenjtë, ngjyra e magjisë dhe vibracionet e saj janë kaq të forta dhe rrezatuese, ndonëse nuk rekomandohet për përdorim në muret e brendshme. Pëlhurat që ndryshojnë këtë ngjyrë ju japin ndjenja të këndshme. Duhet të thyeni tabunë që kjo ngjyrë sjell ters!.

13 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)