Dialogu me Serbinë, Thaçi kërkon pëfshirjen e SHBA-ve

Në ambjentet e ceremonisë së nënshkrimit të programit me Korporatën Sfidat e Mijëvjeçarit, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, komentoi lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë, pikërisht për çështjen e kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Ai foli fillimisht për perspektivën e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, që pritet të hyjnë në një fazë të re.

“Dialogu mes shtetit të Kosovës dhe atij të Serbisë nuk ka alternativë, fqinjësia e mirë gjithashtu duhet të fitojë”, – u shpreh Thaçi për VOA.

“Është në interesin e dy shteteve, të rajonit, por edhe në interesin e vetë investimeve të faktorit ndërkombëtar në Kosovë, Serbi por edhe në rajon, sepse paqja Kosovë-Serbi nënkupton paqe dhe qëndrueshmëri për gjithë rajonin dhe perspektivë e sigurt euro-atlantike për Kosovën dhe europiane për Serbinë, pra do të jetë një rrethanë ku përfitues do të jenë të dy shtetet, por para së gjithash vlerat euroatlantike”, është komenti i kreut të shtetit të Kosovës.

Thaçi ka lënë të kuptohet se takimet mund të zhvillohen edhe në Shtetet e Bashkuara. Rolin kryesor sigurisht do ta ketë Bashkimi Europian, e në mënyrë të veçantë zonja Mogherini, thekson ai, por ka kërkuar si gjithmonë edhe përfshirjen aktive të Uashingtonit. Takimi i radhës mes tij dhe Vuçiçit mund të zhvillohet ndoshta edhe brenda 10-ditëshit të ardhshëm në Nju Jork.

I pyetur nëse do të këmbëngulë për njohjen e Kosovës nga Serbia, Presidenti shpjegon se po punohet për normalizimin e plotë të marrëdhënieve shtetërore, por edhe pajtim mes dy popujve, ndërsa njohja, sipas tij, do të ndodhë në një të ardhme jo të largët.

14 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)