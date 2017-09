Dinamo Kiev-Skënderbeu 3-1, vendasit thellojnë avantazhin me penallti

Në Kiev të Ukrainës po zhvillohet ndeshja mes Dinamo Kiev dhe Skënderbeut e vlefshme për fazën e grupeve të Europa League. Ujqit e Dëborës kanë mundur të kalojnë në avantazh në minutën e ’40 me një gol të Gjergj Muzakës.

Pjesa e parë u mbyll me rezulttain 0-1 per Skënderbeun vendasit kanë mundur të barazojnë e më tej të kalojnë në avantazh brenda 2 minutave me 2 gola të shënuar nga Sydorchuk, në minutën e 47 dhe Moraes në minutën e ’49.

Disa minuta më vonë Dinamo Kiev e ka thelluar rezultatin ne 3-1 me anë të një penalltir që Mbokami e ktheu në gol.

Skënderbeu ndodhet në Grupin B të Europa League ku bëjnë pjesë edhe Jang Bojs e Partizani i Beogradit.

Skuadra korçare në 2 nëntor do të udhëtojë drejt kryeqytetit serb për të luajtur në fushën ku në 14 tetor 2014 zbriti dhe kombëtarja shqiptare për sfidën me Serbine ne eliminatoret e Euro 2016.

14 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)