Ikën drejtori i parë i LSI-së pas betimit të qeverisë së re

Pas betimit të qeverisë së re te Presidenti Meta, vjen dorëheqja e parë nga drejtorët e LSI-së. I larguari është kreu i ISHMP Ergys Agasi, i cili ka reaguar me një mesazh falënderues për ministrin e Mjedisit Lefter Koka.

“Fjalët nuk janë mjaftueshëm për të falënderuar një lider vizionar si Ministri Koka. Këto 4 vite, në krye të institucionit të ISHMP, mund të them me bindje se kanë shenjuar reforma thelbësore në misionin e objektivat e këtij institucioni! Falënderoj në këtë ditë të fundit të punës sime, ekipin e ISHMP në rang vendi, nga drejtuesit deri te inspektorët e terrenit, për profesionalizmin dhe përkushtimin e tyre në misionin tonë në mbrojtjen e mjedisit! – shkruan Agasi në “Facebook”. – Privilegj të bashkëpunoja me Ministrin Koka, i cili më dha besimin të drejtoja një institucion të rëndësisë veçantë.

Falë vizionit të tij ëer reformën institucionale administrative të ndërrmarrë në Ministrinë e Mjedisit, u krijua ISHMP, institucion shtetëror që u rrit e konsolidua duke përballuar sfidat më të vështira në fushën e mjedisit. Fjalët nuk janë mjaftueshëm për të falënderuar një lider vizionar si Ministri Koka!”

14 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)