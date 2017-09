Bulqizë, arrestohet 31-vjeçari i shpallur në kërkim për vrasje

Një person i kërkuar për vrasje është ndaluar sot nga policia. Bëhet fjalë për Besmir Sula (Zeneli), i cili u prangos në zonën e Zerqanit në Bulqizë, ku u konstatua se lëvizte me armë në brez.

“Nisur edhe nga shqetësimet e banorëve të zonës së Zerqanit, Bulqizë se një shtetas qarkullon me armë dhe është kthyer në shqetesim për banorët, Efektivët e Komisariatit të Policisë Bulqizë, në bashkëpunim me strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër , kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Zerqani” bën me dije policia.

31 vjeçari, banues në Tiranë, po qarkullonte me një automjet “Land Rover” me targa false Tr 95 65 P, në dalje të qytetit Bulqizë, në zonën e quajtur ‘Pishat’, kur policia bëri bllokimin e automjetit me të cilin udhëtonte dhe arrestimin e tij.

Policia thotë se “Sula, në momentin që ka parë forcat e policisë, ka tentuar të largohet duke goditur makinën e Policisë ku ka vënë në rrezik jetën e punonjësve të policisë”.

Gjatë kontrollit të automjetit janë gjetur 10 fishekë pistolete.

Sipas bluve, shtetasi Besmir Sula (Zeneli), qëndronte i fshehur në një banesë të gjyshes së tij, në Zerqan dhe në bazë të informacioneve policore kishte aksione në një fabrikë të pasurimit të kromit në Ternovë të njësisë adminsitrative Zerqan Bulqizë.

Ky person ishte i shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë për “Vrasje me paramendim mbetur në tentativë” dhe “Prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake”.

15 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)