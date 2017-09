ISIS godet në Londër, frikë për një tjetër sulm terrorist

Agjencia e lajmeve të grupit xhihadist, Shteti Islamik, ka publikuar një deklaratë për marrjen e përgjegjësisë së sulmit.

“ISIS ka marrë përsipër vendosjen e bombës në metronë e Londrës”, – thuhet në njoftimin e publikuar nga sajti “Site”,i cili monitoron propagandë xhihadiste në ueb.

Policia është vënë në kërkim të një personi të dyshuar, i cili mund të ketë pasur edhe bashkëpunëtorë.

Kryeministrja Theresa May dënoi sulmin, që sipas saj kishte si qëllim të shkaktonte dëme të mëdha. Ajo tha ndërkohë, se niveli i kërcënimit terrorist ishte rritur në një pikë kritike, çka do të thotë që sulme të mundshme priten. Kjo do të thotë se ekziston mundësia e një “sulmi të dytë të menjëhershëm” sipas shërbimeve sekrete britanike.

Shpërthimi, i konsideruar nga policia si një sulm terrorist, shkaktoi plagosjen e 29 personave, 8 prej të cilëve kanë dalë tashmë nga spitali, dhe gjithashtu panik mes njerëzve që nxitonin të shkonin nëpër punët e tyre, e që edhe u përplasën me njëri-tjetrin. Ekspertët thonë se Londra i ka shpëtuar një masakre më të madhe, pasi mësohet se bomba ka shpërthyer vetëm pjesërisht.

Gjithsesi nuk ishte një shpërthim i fuqishëm dhe, policia britanike si dhe zyrtarët e Shëndetësisë thanë se asnjëri prej të plagosurve nuk është dëmtuar seriozisht. Forcat e Policisë Metropolitane thonë se ende nuk është arrestuar askush, por qindra detektivë të ndihmuar nga agjentë të kundërzbulimit po shqyrtojnë pamjet e kamerave të metrosë, po zhvillojnë hetime mjekoligjore dhe po pyesin dëshmitarë.

Ende nuk është e qartë nëse pajisja kishte për synim të shpërthente pikërisht në atë moment kur shpërtheu.

15 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)