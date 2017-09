Kërcënimi i Koresë së Veriut, SHBA: Kemi një opsion ushtarak

“Ka një opsion ushtarak” kundër Koresë së Veriut në tryezën e Shtëpisë së Bardhë. Lajmi bëhet i ditur nga këshilltari i sigurisë kombëtare të administratës Trump, gjenerali H.R.McMaster, i cili ka nënvizuar që problemi i kërcënimit nga ana e Phenianit nuk “është mes SHBA-ve dhe Koresë së Veriut, por mes botës dhe Koresë së Veriut”.

Koreja e Veriut ka lëshuar dhjetëra raketa nën drejtimin e Kim Jong-un, ndërsa ka përshkallëzuar programin e armëve bërthamore, me synimin për të goditur Shtetet e Bashkuara me një “raketë të fuqishme me mbushje bërthamore”.

Këshilli 15-anëtarësh votoi unanimisht për forcimin e sanksioneve ndaj Koresë së Veriut pas testit bërthamor të zhvilluar më 3 shtator, duke vendosur ndalimin e eksporteve koreano-veriore dhe pengimin e importeve të naftës bruto

“Në Azinë Lindore, një regjim gjithnjë e më agresiv dhe gjithnjë e më i izoluar, si ai në Korenë e Veriut, po kërcënon demokracitë në Korenë e Jugut, Japoni, e ç’është më e rëndësishmja, së fundi ka shtuar kërcënimet ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke rrezikuar të gjithë botën”, është shprehur Tillerson.

15 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)