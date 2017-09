Londër, 18 të plagosur nga shpërthimi në metro, policia: Terrorizëm

Konfirmohet se është një atentat terrorist shpërthimi në metronë e Londrës, i cili ka shkaktuar 18 të plagosur në stacionin, “Parsons Green”. Lajmi është bërë i ditur nga “Scotland Yard”, i cili sqaron se shpërthimi që ka shkaktuar edhe një zjarr, ka nodhur nga një kontenitor i bardhë i braktisur në një nga vagonët e metrosë.

Në vendngjarje kanë ndërhyrë menjëherë policia dhe forcat zjarrfikëse. Duket se autori/ët ka përdorur një bombë artizanale.

Sidoqoftë, mekanizmi i improvizuar shpërthyes nuk shkaktoi dëme të mëdha. Ekspertët thonë se bëhej fjalë për një bombë artizanale, aspak të sofistikuar.

Udhëtarët u evakuuan me shpejtësi nga zona, e mbushur menjëherë nga forca të shumta policore. “Scotland Yard” ka zgjedhur ta mbajë publikun të informuar përmes rrjeteve sociale, “Tëitter” e “Facebook”, ku sqaron se do të ofrojë informacione të detajuara sapo të zbardhet situata.

Zyrtarët druajnë se bomba artizanale është e të njëjtit tip me atë të përdorur në prill 2013 në maratonën e Bostonit, që vrau tre persona dhe plagosi me qindra të tjerë. Në rastin e atentatit të Bostonit, dy vëllezërit e radikalizuar kishin pozicionuar pranë finishit të garës dy bomba të realizuara me tenxhere me presion, të mbushura me copa metali, gozhda dhe kushineta. Megjithatë, sipas britanikes “Mirror”, nuk duket për momentin që bomba në Parsons Green të përmbante gozhda apo objekte metalike.

Britania ka përjetuar katër sulme terroriste gjatë këtij viti që lanë pas vetes 36 të vrarë.

15 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)