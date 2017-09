PD, kërkesë Kuvendit: Të ngrihet komision për reformën zgjedhore

Partia Demokratike ka vendosur të bëjë kërkesën e parë të saj në këtë sesion të ri parlamentar. Kryesia e grupit parlamentar te PD vendosi sot të depozitojë të hënën në kuvend, kërkesën për ngritjen e komisionit ad hoc parlamentar për reformen zgjedhore. Kërkesa që do të depozitohet në Kuvendin e Shqipërisë, do të ketë në fokus dy pika kryesore.

E para mësohet se ka të bëjë me problematikat e zgjedhjeve qe kanë të bëjnë me shitblerjen dhe manipulimin e votës, dhe e dyta, votimi elektronik. Ndryshe nga sa ka ndodhur herët e tjera kur ndryshimet e Kodit Zgjedhor janë bërë në momentet e fundit përpara zgjedhjeve, partitë politike duket se po angazhohen për herë të parë që në fillimin e legjislaturës së parlamentit për hartimin e reformës zgjedhore.

15 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)