Rexhep Qosja, ngjit Mbretëreshën Teutë në teatër

“Vdekja e një mbretëreshe”, monodrama e shkruar nga Rexhep Qosja do të ngjitet më 19 shtator premierë në skenën e Teatrit Teatrit Eksperimental Kujtim Spahivogli, nën regjinë e Arjeta Dhimës. Ky është një rikthim i shkrimtarit dhe kritikut nga Kosova në skenën e teatrit shqiptar. Në role kryesore interpretojnë Arjeta Dhima, Klejdi Metaj, Josif Sina. Pjesa shoqërohet me motive ninullë nga Shpat Deda.

“Vdekja e një mbretëreshe” është vepra e parë artistike që ngre në art historinë e mbretëreshës Teutë, e njohur si mbretëresha e parë dhe e vetme femër që ka qeverisur popullin Ilir. Kjo monodramë është udhëtimi psikofizik i një mbretëreshe e cila është në momentet e fundit të mbretërimit të saj. Tradhtia, pushtimi i vendit nga njeriu i zemrës siç shprehet edhe Teuta në vepër “prej atij që të vjen lumturia më e madhe, prej atij të vjen edhe pikëllimi më i madh” dhe populli që i është kthyer kundër e çojnë Teutën në dilemën më të madhe të jetës së saj ”të rroj e turpëruar apo të vdes me nder”.

Nëpërmjet raportit dhe marrëdhënies me njerëzit e saj më të besuar, Teuta në orët e fundit të mbretërimit tregon se si mbërriti deri këtu dhe se si duhet të vazhdojë rrugëtimi i saj. A mund të bëhet çdo valltare mbretëreshe? A do të varroset dhe a do të njihet nga historia si një e tillë dhe a e kanë çmuar më tepër si një grua apo si një mbretëreshe? Fjala, koreografia, ritmet, dhe kënga që do të përfshihen në shfaqje do të përcjellin qartë mesazhe të rëndësishme si dhe do të theksojnë qëndrimin ndaj çështjeve për të cilat kjo shfaqje flet: mungesa e forcës, tradhtia, servilizmi, romanca, ndjenjat e një nëne dhe infantilitetin e një populli që shkon si kopeja pas bariut.

15 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)