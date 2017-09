Bayern Munchen rikthehet te fitorja

Bayerni i Carlo Ancelottit nuk gabon dy herë radhazi. Humbja e para 1-jave me Hoffenheim, tashmë ngjan me një mirazh sepse bavarezët pas Anderlechtit në Champions kaluan lehtësisht edhe Mainz 05 duke u rikthyer te fitorja në kampionat dhe duke u ngjitur në kuotën e 9 pikëve pas 4 raundeve të para. Në Alianz Arena Bayerni arriti një fitore të thellë me shifrat 4-0 nën shenjën e dyshes, Robben-Lewandowski.

Holandezi fluturues dhe bomberi polak me nga një dygolësh i dhanë një fitore të lehtë Bayern-it. Vetëm 11 minuta rezistoi Mainz në Mynih, me Robben që me një goditje të bukur nga hyrja e zonës u dha avantazhin kampionëve të Gjermanisë. Në të 23-tën Robben me një parabol të lehtë e çoi rezultatin në 2-0, duke shfrytëzuar asistin e Kimmich. Në të 50-tën skenën e mori Lewandowski që i shërbyer nga Muller, vulosi fitoren e Bayern-it.

Sulmuesi polak shënoi sërish në të 77-tën i asistuar nga Kimmich për të fiskuar shifrat përfundimtare të këtij takimi në 4-0. Në ndeshjet e tjera të javës së 4-t, të Bundesligës Schalke 04 kaloi 2-1 në transfertën e Weser Stadion, Werder Bremen-in, me të njëjtat shifra triumfoi Augsburgu në shtëpinë e Frankfurtit, ndërsa nuk gaboi Shtutgarti që mposhti 1-0 në Mercedez Benz Arena, Wolfsburgun.

16 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)