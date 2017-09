Flamurtari fiton të parën edhe me 10 lojtarë

Vinin të dyja skuadrat në Adush Muca me synimin për të gjetur fitoren e parë në këtë kampionat , natyrisht me Flamurtarin të favorizuar në letër me Duron që hidhte një tredhëmbësh potent përpara me Danilo Bushic e Camara, është braziliani që në minutën e 8 gjen bukur në të djathtë Kamara, me afrikanin që avancon dhe nuk arrin të gjejë portën. Rast vërtet i mirë për Flamurtarin, shikoni hapësirën që ka përpara Camara që mund të kishte finalizuar më mirë. I shqetësuar trajneri i Lushnjës Artan Bano, por një dhuratë i vjen në minutën e 24 nga Ditmar Bicaj që shikon kryesorin Indrit Myrtja ti nxjerrë kartonin e kuq.

Për të gjetur arsyen duhen lexuar buzët e Bicajt, që lë fushën për ndonjë fjalë të tepërt, një karton i kuq që mund të evitohej, dhe që natyrisht nuk i pëlqen aspak Shpëtim Duros. Flamurtari me 10 lojtarë dhe gjërat marrin më për ters pas gjysmë ore, me Lushnjën që guxon përpara dhe këmbëngul në zonën vlonjate, Nurkovic shpëton dy herë me vështirësi por nga këmbët e Gavës e treta e vërteta është e pandalshme për portierin e Kosovës.

Goli i parë në kampionat për myzeqarët por Flamurtari nuk mund të dorëzohet, krosim i gjatë për Camara në të 36 dhe Bejtes i duhet të ndërhyjë për të larguar rrezikun në këndore , por vetëm më pak, pasi në goditjen e kendit menjëherë më pas topi ngecet në zonë dhe Danilo Alvesh nuk fal.

Goli i parë për Danilon, rinis gjithçka nga e para në Flamurtari-Lushnja me vlonjatët që kërkojnë me ngulm fitoren. në të 42 ka një iniciativë personale të Camara që mbetet i pasaktë, ndërsa vetëm një minutë më pas Duro gjen atë që ndoshta kaq shumë ka kërkuar, jo thjesht avantazhin, por harmoninë mes Danilo dhe Bushic, inteligjent braziliani teksa i shërben me kroatin që nuk fal.

Flamurtari në avantazh, gjejnë golin të dy sulmuesit kryesorë Danilo dhe Bushic, e megjithatë një skuadër me shumë talent kërkon gjithmonë më tepër dhe Sidibe vihet në dukje, gjithsesi në pjesën e dytë Lushnja provon të ndryshojë rrjetën e takimit me Brunilg Pepën që nuk arrin të mposhtë Nurkovic në qendër të zonës, pak më vonë provon goditjen në gjysmërroturllim edhe Sefa pa gjetur dot portën. Nuk relaksohet pavarësisht avantazhit Shpëtim Duro. Në minutën e 77 vlonjatët gjejnë edhe golin e tretë pas disa pasimeve të sakta të lojtarëve me Mustën që shënon duke mbyllur ndeshjen. Djemtë e Duros marrin 3 pikët e para duke treguar se do të jenë një rival i denjë dhe do të thotë të sajën në këtë kampionat.

