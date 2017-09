Horoskopi – 16 shtator 2017

DASHI

Në aspektin afektiv, bëni kujdes me mënyrën agresive, ironike dhe provokative të të folurit! Në punë, shikoni dhe vazhdoni përpara në rrugën që keni nisur!

DEMI

Do të keni lëvizje të humorit. Në punë, do të jeni të përqendruar në një çështje të veçantë. Në dashuri, mundohuni ta dëgjoni sa më shumë partnerin, se çdo këshillë e tija është për të mirën tuaj.

BINJAKET

Do të keni dëshirë të jeni gjithë ditën në shoqërinë e partnerit dhe miqve tuaj më të mirë. Në punë, do të merrni një propozim interesant, që do t’ju bëjë të mendoheni mirë.

GAFORRJA

Kjo ditë është pozitive për profesionin tuaj: është e mundur që të nënshkruani një kontratë, që si pasojë do t’ju sjellë përfitime të mirë ekonomike. Në dashuri, partnerin ka nevojë për më shumë mbështetje nga ju.

LUANI

Në punë, do të keni një moment të vështirë, dhe përballje me të do të kërkoj më shumë kujdes dhe diplomaci nga ana juaj. Në dashuri, ju këshillohet të mos ja kaloni nervozizmin tuaj personit që doni!

VIRGJERESHA

Sot, në aspektin afektiv, është e mundur të keni një përplasje me partnerin tuaj nga një keqkuptim që do nuk do ta keni të lehtë ta shpjegoni. Në punë, mos shfaqni gjithçka që dini, se do të shfaq xhelozi te kolegët tuaj!

PESHORJA

Në punë, evitoni mos besimin tuaj për vazhdimin e projekteve tuaja në të ardhmen! Në dashuri,ju do përpiqeni në çdo mënyrë për të zbuluar qëllimet e vërteta të partnerit tuaj.

AKREPI

Raportin afektiv në çift nuk është më i miri; duhet të gjeni rrugën e duhur për të rigjetur harmonin mes jush! Në punë, gjërat shkojnë mirë, do të keni një bashkëpunim interesant me një nga kolegët tuaj.

SHIGJETARI

Në dashuri, duhet të evitoni diskutimet, përpiquni ti kuptoni gjërat që ju interesojnë vërtet në të ardhmen. Në punë, do të keni një formë fizike të përkryer, e cila do të ndihmojë ti kaloni problemet me shumë optimizëm.

BRICJAPI

Një mikesha juaj do t’ju jap sugjerimet e duhura për të zgjidhur problemet tuaja emocionale. Në punë, harmonizoni energjitë tuaja më shumë se zakonisht, përpiquni të jeni diplomatik dhe atraktiv!

UJORI

Sot, në punë do të dini si të kaloni situata të vështira në favorin tuaj. Në dashuri duhet të jeni të kujdesshëm të mos keqinterpretoni veprimet e partnerit!

PESHQIT

Në dashuri do të keni mundësi të përjetoni momente të gëzimit dhe kënaqësisë, pasi do të jeni shumë i sinqertë ndaj partnerit. Në punë, periudha është e mirë, vetëm mund të bëni ndonjë ndryshim të vogël; vazhdoni përpara!