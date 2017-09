Konferenca e Pezës, Alibeaj: Rama iu shfaqi shqiptarëve foto të Enverit

Partia Demokratike reagon lidhur me 75-vjetorin e Konferencës së Pezës dhe ceremonisë përkujtimore të rastit. Nënkryetari i grupit parlamentar të PD, Enkelejd Alibeaj thotë se provokimet e turpshme dhe brutale të Edi Ramës për ringjalljen e komunizmit nuk kanë të sosur. Sipas tij, sot, në Pezë, iu shfaqi shqiptarëve pankartat me foto të Enver Hoxhës, para të cilave parakalojnë, me përulje dhe adhurim, qeveritarët, deputetët e tij dhe përfaqësuesit e pushtetit vendor.

“E bëri këtë pasi Ministrin e Brendshëm dhe të Sigurimit të Shtetit e emëroi kryeparlamentar! Hetuesin e zellshëm të agjitacionit dhe propagandës komuniste e emëroi Ministër të Brendshëm! Mbushi radhët e qeverisë me pinjollë të nomenklaturës së lartë komuniste! Shembi dhunshëm kullën e simbolit antikomunist Prek Cali!”, shprehet Alibeaj.

Ai thotë se pankartat e diktatorit qëllimisht ia vuri në dorë fëmijëve, duke shtuar se duke filluar te ata, kërkon të ringjallë dhe të riinstalojë komunizmin, pushtetin gjakatar të etërve të Edi Ramës dhe bashkëpunëtorëve të tij. “Për ata që nuk kanë parë ende, asgjë akoma, sot kanë mundësinë të hapin sytë fort dhe të kuptojnë, tek ato pankarta, fytyrën e vërtetë të Edi Ramës”, deklaron Alibeaj

16 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)