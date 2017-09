Lëvizte i armatosur, pranga një të riu në Bulqizë

Një person i cili lëvizte me armë me vete, është vënë në prangat e policisë së Bulqizës. Efektivët e policisë gjatë ditës së djeshme, kanë ushtruar kontrolle të befasishme në akse rrugore dhe ambiente të ndryshme në Bulqizë. Mirsad Pepa, 26 vjeç, banues në Shkodër, u vu në prangat e uniformave blu, pas informacioneve se mbante armë me vete dhe ishte strehuar në banesën e gjyshes në fshatin Zerqan.

Gjatë kontrollit të ushtruar nga policia në banesën e shtetases Sh.K., në Zerqan, Bulqizë, nipi i saj shtetasi Mirsad Pepa, në momentin që forcat e policisë janë futur në banesë, ka hedhur nga dritarja një armë zjarri Pistoletë TT, me krehër të mbushur me 7 fishek.

Gjatë kontrollit të imtësishëm të banesës është gjetur edhe një fishek pistolete model 54. Ndaj të dyshuarit vijojnë ende hetimet, ndërkohë që materialet iu referuan Prokurorisë së Dibrës për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit”.

16 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)