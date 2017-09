Ndërhyjnë për të shuar konfliktin, efektivët qëllohen me armë zjarri

Ndërhyrja e policisë për të shuar një konflikt dhe për të verifikuar denoncimin e bërë, ka bërë që i dyshuari të qëllojë me armë zjarri ndaj efektivëve të Sarandës. Sipas policisë shtetasi Timoleon Babi, 50 vjeç, banues në Sarandë pranë hotelit në pronësi të tij në lagjen Nr.1, kishte pushtuar një sipërfaqe të konsiderueshme toke, në mënyrë të paligjshme dhe po kundërshtonte policinë bashkiake e cila kishte shkuar për të verifikuar rastin.

E ndjerë në vështirësi nga verifikimi i pasdites së të premtes, Policia Bashkiake ka kërkuar ndihmën e policisë së rendit. Kur efektivët e Komisariatit të Policisë Sarandë janë afruar për të verifikuar telefonatën dhe për të marrë kontakt me Babin, ai është larguar duke qëlluar me armë zjarri. Nga reagimi në kohë i policisë është kapur e ndaluar, ku gjatë kontrollit personal të ushtruar ndaj tij i është gjendur një sasi lëndë narkotike kanabis, me peshë 13 gramë.

Ndërsa armën e zjarrit e kishte fshehur dhe po punohet për gjetjen e saj. Ndaj të dyshuarit materialet iu referuan Prokurorisë për veprat penale “Pushtimi i tokës”, “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik’, “Prishja e qetësisë publike”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

16 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)