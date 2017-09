Heqja e medaljeve të Enver Hoxhës, nisma e Ramës shkon në Kuvend

Kuvendi i ri nis punën me disa nga nismat ligjore që mbetën pa mbyllur procedurat. Një prej tyre është ajo e propozuar nga kryeministri Rama dhe deputeti Taulant Balla, për heqjen e dekoratave, titujve dhe medaljeve për ish diktatorin Enver Hoxha, funksionarët që kanë shërbyer në sistemin komunist, bashkëpunëtorët e ish Sigurimit të Shtetit apo veteranë të luftës.

Diskutimet do jenë edhe për disa shtesa në ligjin për nënpunësin civil dhe ligjin për gjuetinë. Debate pritet të krijojë edhe projekt-ligji për koncensionet dhe partneritetin Publik-Privat, propozuar nga një grup deputetësh dhe nisëm e LSI-së.

Në kalendarin 3-javor të diskutimeve të parlamentit të ri, është dekreti i ish presidentit të Republikës Bujar Nishani për Menaxhimin e integruar të mbetjeve. Nishani dekretoi kundër ligjit.

Të hënën opozita bën konkrete nismën në kuvend, duke hedhur hapin e parë, me kërkesën për ngritjen e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore, në fokus të së cilës do të jenë dy pika kyçe, shit-blerja e votës dhe votimi elektronik.

Kjo është një nga pikat e marrëveshjes së 18 majit mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, për të cilën u ra dakord që do të niste puna në fillim të legjislaturës së re të Parlamentit. Ndërkohë, të hënën parlamenti do të nisë zyrtarisht punën në kuvend, me konstituimin e komisioneve dhe miratimin e kalendarit 3 javor të punimeve.

17 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)