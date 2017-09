Shiste lëndë narkotike, arrestohet 35-vjeçari në Korçë

Si rezultat i operacionit policor, të koduar “Zona 13” në Korçë, është arrestuar shtetasi Mariglen Viso, 35 vjeç, banues në Korçë.

Ndalimi i tij u bë pasi, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendim nr 286, datë 10.09.2017 ka caktuar, për këtë shtetas masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale : “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Gjatë periudhës të kryerjes së hetimeve lidhur me këtë rast, është vërtetuar me fakte se shtetasi i mësipërm, iu ka shitur 6 personave (përdorues të lëndëve narkotike) doza me lëndë të dyshuar si narkotike, të cilat iu janë gjetur e sekuestruar këtyre të fundit me cilësinë e provës materiale.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë, për hetime të mëtejshme.

17 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)