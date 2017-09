Basha: Të nisë sa më shpejt reforma zgjedhore. Kusht, votimi elektronik

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha në një prononcim për mediat jashtë ambienteve të selisë blu, kërkoi ngritjen me urgjencë të komisionit të reformës zgjedhore, që sipas tij është hapi i parë për të bërë të mundur dhënien fund manipulimit dhe shkatërrimit të zgjedhjeve në Shqipëri.

Basha u shpreh se PD është e hapur për modelin, por që sipas tij duhet të plotësojë të paktën tre kushte: të përfshijë votimin dhe numërimin elektronik, të fuqizojë të drejtën e qytetarëve për të vendosur dhe të zvogëlojë pushtetin e kryetarëve të partive.

Sipas kryedemokratit, reforma zgjedhore është një proces jetik që nuk i takon vetëm kuvendit, por të gjithë qytetareve ndaj sipas tij kjo reforma nuk duhet të ndalet dhe as të bëhet sa për fasadë, por duhet të ketë konsensusin e të gjithë qytetarëve.

“Hapi i parë është reforma zgjedhore, e cila do të bëjë të mundur dhënien fund të shkatërrimit të zgjedhjeve. Sa kohë që qeveria nuk vjen nga vota e ndershme, por nga paratë e drogës nuk u shërben njerëzve, por këtyre grupeve. PD është e hapur për modelin, por duhet të plotësohen këto kushte: votimi dhe numërim elektronik; të fuqizohet e drejta e qytetarëve për të vendosur; të ulë pushtetin e kryetarëve të partive. Reforma zgjedhore është një proces që nuk i takon vetëm kuvendit por gjithë qytetarëve. Ndaj jemi të gatshëm të angazhojmë qytetarët, shoqërinë civile dhe jemi të vendosur që kjo reforme të mos ndalet, por të bëhet me konsensusin më të gjerë. Votën e emigrantëve nuk do të lejojmë të kthehet në fasadë. Reforma është hap i domosdoshëm për të garantuar të drejtën e votës për të gjithë shqiptarët”, tha Basha.

18 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)