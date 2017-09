Durrës, aksident me pasojë vdekjen e një të moshuari

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur pasditen e kësaj të hëne në Durrës. Sipas policisë ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:45 , tek kthesa e Manzës, ku një mjet tip “Ford” me drejtues shtetasin D.F., është përplasur me një motoçikletë, me drejtues shtetasin Sh.Gj. 60 vjeç, banues në Radë.

Fatkeqësisht ka ndërruar jetë drejtuesi i motoçikletës. Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në polici për tu pyetur mbi rrethanat e ngjarjes. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

18 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)