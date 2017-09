Fotoja e Enverit në Pezë, Basha: Ligj për ndalimin e simboleve të komunizmit

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha teksa sa u pyet nga gazetarët lidhur me shfaqjen e fotografisë së Enver Hoxhës në Pezë, tha se kjo një sëmundje e përsëritur të cilës s’mund t’i jepet ilaci me propozime fasadë.

Gjatë fjalës para gazetarëve Basha tha se PD do të depozitojë shumë shpejt në Kuvend një projektligj si ai që Gjermania përdor për simbolet e nazizmit.

“Është një sëmundje e përsëritur të cilës s’mund t’i jepet ilaçi me propozime fasadë. Ne kemi kërkuar ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë, gjermanëve dhe shumë shpejt do propozojmë në Kuvend një projektligj për ndalimin e përdorimit të simboleve të komunizmit sipas ligjit që përdorte Gjermania lidhur me simbolet e nazizmit”, deklori Basha.

Ndërkohë shumica e re parlamentare ka vendosur që të përfshijë në axhendën e punimeve të Kuvendit një nga nismat me të nxehta e cila qëndron në sirtaret e kuvendit prej dhjetorit të vitit 2015, ligjin për “për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt vendorë të nderit në Republikën e Shqipërisë.

18 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)