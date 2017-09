Gjykata dënon me burg për jetë Admir Tafilin, 137 vite për bashkëpunëtorët

Gjykata e Krimeve të Rënda ka dhënë masën e sigurisë burg për jetë për Admir Tafilin, kreun e bandës së akuzuar për vrasje me pagese. Gjithashtu dënimi është dhënë edhe për anëtarët e tjerë të organizatës kriminale.

Konkretisht është dënuar me: 10 vite burg për Kristi Pinen, 25 vite burg për Dritan Peksanin, 27 vite burg për Alfred Qefaliajn dhe 20 vite burg për Klajdi Shermandhi.

Roli i Tafilit dyshohet të jetë ai i porositësit të vrasjeve me pagesë dhe ka shërbyer si ndërmjetës për palët e treta.

Pagesat për një vrasje apo atentat me tritol, dyshohet se varionin nga 5 deri në 20 mijë euro dhe jepeshin nga ambientet e burgut, ku është aktualisht shkodrani.

Në përfundim të hetimeve nga ana e Prokurorisë janë ngritur akuzat si më poshtë.

Admir Tafilaj akuzohet për: “Vrasje me paramendim”;“Vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë”; “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale per te kryer vrasje”; “Vetëgjyqësi”; “Krijimi i Grupit të strukturuar kriminal”; dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal”.

Kristi Pine, akuzohet për:“Vrasje me paramendim”, “Vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë”; “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale per te kryer vrasje”;“Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale per te kryer vrasje”;“Prodhimi dhe mbajtjes pa lejë të armëve luftarake dhe municionit”;“Krijimi të Grupit të strukturuar kriminal”; dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal”.

Elson Merdani, akuzohet për: “Vrasje me paramendim”; “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”, dy herë, “Prodhimit dhe mbajtjes pa lejë të armëve luftarake dhe municionit”; “Krijimit të Grupit të strukturuar kriminal”; dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal”.

Dritan Peksani akuzohet për: “Vrasje me paramendim”. Alfred Qefalia, “Vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë” dhe “Prodhim dhe mbajtjes pa lejë të armëve luftarake dhe municionit”. Adrian (Isuf) Uzuni akuzohet për: “Vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë”; “Prodhimit dhe mbajtjes pa lejë të armëve luftarake dhe municionit”.

Klajdi Shermadhi, akuzohet për “Vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë”; “Prodhimit dhe mbajtjes pa lejë të armëve luftarake dhe municionit”. Aleksandër Gora, akuzohet për: “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale per te kryer vrasje”; “Prodhimit dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit”.

Fatos Koka, akuzohet për: “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”. Albano Beqiraj, akuzohet për: “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”. Dhimitër Zito, akuzohet për: “Moskallzimi i krimit”. Kalem Hyka akuzohet për: “Vetgjyqësi” kryer në bashkëpunim. Besnik Daci akuzohet për: “Vetgjyqësi” kryer në bashkëpunim.

