Komisioni i Jashtëm e nis punën me çështjen e “Ballistit”

Ka nisur puna edhe tek Komisionet Parlamentare. Kryetarja e Komisionit të Jashtëm, Mimi Kodheli e ka nisur ditën e parë të punës për këtë sezon duke lajmëruar diçka me rëndësi për çështjen e ekstradimit të Ballist Morinës.

Kodheli u shpreh se në ditët në vijmim, do merret i gjithë informacioni nga pala Kroate. “Në ditët në vijim do shqyrtojmë dhe çështjen e ekstradimit të Ballist Morinës. Do kërkojmë informacion nga Ministria e Jashtme dhe ajo e Drejtësisë për ekstradimin e Ballist Morinës”.

18 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)