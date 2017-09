Kur ndërtohej socializmi në pikturë

Historia e tablove të Petro Kokushtës

Petro Kokushta në vitin 1981 do të realizonte tablonë “Në lartësitë e dritës”. Dy burra në lartësinë e ngritur të një kantieri, nuk e fshehin gëzimin e botës së re që po ndërtojnë.

Në koleksionin e pikturave të soc-realizmit, emri i Petro Kokushtës të bie në sy si më i spikaturi në gjetjen e ngjarjeve nga ajo periudhë. Telajot e mëdha realiste janë një ikje në kohë, për të sjellë ashtu siç ishte në të vërtetë njeriu socialist.

Po kështu xhaketa blu e shoferit në një tjetër tablo të vitit 1971, na njeh me portretin e një modeli të ri gjatë komunizmit. Atë të punëtorit të përkushtuar ndaj detyrës. Ndërsa në tablonë “Në fshatin bregdetar” 1986, një familje e re po i gëzohet verës. Nuk mungojnë ngjyrat e zgjedhura plot jetë, shpesh edhe të guximshme.

Nëse tema ishte e kufizuar, ngjyrat tregojnë të kundërtën. Sot piktura e Kokushtës, janë një pjesë e rëndësishme e fondit të soc-realizmit. Një nga piktorët e rëndësishëm të Realizmit Socialist në Shqipëri, pjesë e grupit të piktorëve shqiptarë që u përgatitën si artistë në Institutin e Lartë të Arteve, Tiranë, në atelienë e padagogut Vilson Kilica, Sali Shijaku dhe Danish Jukniu.

Pas studimeve ishte disa vjet pedagog në ILA, Tiranë (1970 – 1987) dhe më tej sekretar për artet figurative në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe Artistëve. Kokushta u prezantua për herë të parë në publik me veprën “Portreti i shoferit” (1970, GKA,Tiranë, “Ekspozita e klasës punëtore”) dhe ishte më tej present në të gjitha ekspozitat, konkurset dhe veprimtaritë kombëtare deri në vitin 1990.

Kryesisht Petro Kokushta ka realizuar kompozime me temën e ndërtimit të socializmit (klasa punëtore, rinia, ushtria), të luftës Nacional – Çlirimtare dhe atë historike. Në krijimtarinë e artistit vihet re prirja për një penelatë të lirshme, ngjyra me dritë dhe me një dekorativitet brenda figuracionit realist.

Kokushta ka realizuar edhe peizazhin, kryesisht atë të bregdetit Jonian, ku spikat koloriti i tij me ngjyra të forta të një dielli të fortë mesdhetar. Pas viteve 1990 piktura e Kokushtës priret fuqishëm drejt një imazhi sa më dekorativ dhe shpesh herë kalon në abstraksion figurativ.

Nga koleksioni i veprave që ruhen në GKA, Tiranë nga krijimtaria e artistit (1971 – 1989) mund të kujtojmë: “Shoferi” (1971), “Drejt kuvendit të madh” (1978), “Himara” (1986), “Montatori” (1979) etj. Piktori Petro Kokushta ka marrë pjesë në shumë ekspozita kolektive brenda dhe jashtë Shqipërisë, në Bienale të ndryshme si mund të kujtojmë: Bienalen e Kajros, Bienalen e Ankarasë.

Ai ka ekspozuar në Pekin dhe disa herë në Paris (Francë). Kokushta është pjesëmarrës i rregullt në ekspozitën vjetore “Nëntori” (Tiranë, Shqipëri

18 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)