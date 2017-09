Ngiste makinën i dehur, Wayne Rooney-t i hiqet patenta për 2 vjet

Ish-futbollistit të kombëtares së Anglisë, Wayne Rooney i është hequr patenta për dy vjet pasi është shpallur fajtor për drejtim të automjetit në gjendje të dehur, ndërkohë që do të jetë i detyruar që të punojë 100 orë në shërbim të komunitetit

30-vjeçar ishte kapur duke drejtuar në gjendje të dehur automjetin tip VW Beetle disa javë më parë.

Rooney po përballet tashmë me probleme të shumta me bashkëshorten Coolen, shtatzënë me fëmijën e tyre të katërt, pasi natën e arrestimit në automjetin e tij gjendej edhe një grua.

18 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)