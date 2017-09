Xhafaj: Dokument strategjik prej 10 pikash për drejtimin e Ministrisë

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj në një intervistë për “Tonight Ilva Tare”, thotë se po harton një dokument strategjik me 10 prioritete kryesore. Sipas tij, deri më tani ka preferuar të mos e bëjë publike këtë dokument, ndërsa thotë se ka zhvilluar takime me prokurorë të ndryshëm dhe punonjës policie të të gjitha shtresave. Gjatë intervistës, Xhafaj tha se ka hapur një llogari në Tëitter me pretendimin se është i detyruar për efekt të transparencës me publikun dhe se do të qëndrojë më pak në media.

“Do të vazhdoj të qëndroj pak në media po shumë në komunikim me publikun. Tëitter do të jetë një mundësi për një transparencë shumë më të shpejtë me publikun por edhe me partnerët. Në momentet që sulmohem më shumë, çuditërisht marrë më shumë mesazhe dhe telefonata dhe nuk e di pse ndodh kjo. Sikur t’i ruaja të gjithë mesazhet do të bëhet një libër. Mesazhet e njerëzve të thjeshtë i kam ruajtur. Nuk jam viktimë e kujtimeve. Për sa i përket reformës në drejtësi po e mendoj. Kam një lloj detyrimi jo thjesht ndaj vetes por për të gjithë atyre që kanë kontribuar.

Ndërkohë, Xhafaj tha se do të përqendrohet tek detyra që i është përcaktuar për të plotësuar objektivat dhe 10 prioritetet e hartuara në një dokument strategjik.

“Kam punuar gjatë gjithë kësaj kohe me bashkëpunëtorët e mi për përgatitjen e një dokumenti strategjik me 10 prioritete kyçe ku do të përqendrohen detyra ime. Një dokument politikash në lidhje me prioritetet, objektivat dhe politikat. Për të shkuar tek ky dokument, i cili mund të them se është një draft i konturuar mirë, por është ende në proces, për t’u shoqëruar me një plan veprimi dhe masat konkrete, indikatorët, përgjegjësitë, afatet dhe pritshmëritë. Nuk ka qenë punë e lehtë. Kam punuar jashtë kamerave.

Kemi pasur disa takime me prokurorë që të japin përshtypje, sugjerimet e tyre, me punonjës policie të strukturave të ndryshme. Me gazetarë të kronikës dhe investigativ dhe pa dyshim me partnerë. Kam marrë prej tyre kontribute të drejtpërdrejta për dokumentin për mënyrën se si do t’i qasemi. Besoj se brenda harkut të dy javëve do të prezantohet në publik dhe do të shënojë fillimin e një sërë veprimesh konkrete të rëndësishme në detyrën time si ministër por edhe të ekipit që do të punojë me mua”, tha ministri i Brendshëm.

18 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)