Integrimi, Fleckenstein në Top Story për përgjegjësitë e Shqipërisë dhe Brukselit

Agjenda politike e këtyre dy ditëve të fundit është dominuar nga vizita e raportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstien, i cili këtë të martë ishte i ftuar në Top Story.

Intervista

Ta fillojmë me pyetjen e zakonshme, cilat ishin arsyet dhe motivet kësaj vizite tuaje në Tiranë?

Si raportuesi për Shqipërinë unë vij gjithnjë edhe për të parë se cila është ecuria e reformave në Shqipëri dhe në këtë rast sesi Qeveria dhe Kuvendi i Shqipërisë do të vazhdojë rrugën e tyre drejt BE. Pra, cilat janë planet e tyre për reformat.

Vini në një moment interesant politik, kur sapo ka nisur stina e re politike dhe parlamentare, por ama kur partitë akoma po bëjnë bilancin e stinës së kaluar politike, kriza trimujore në bulevard, marrëveshja e 18 majit, zgjedhjet, rezultati, koalicionet. Nga hera e fundit që keni qenë, si i shikoni këto zhvillime sot?

Nga hera e fundit kemi pasur zgjedhjet, kemi pasur një rezultat të qartë. Tani kemi një qeveri të re pa partnerë koalicioni dhe një parti tjetër në opozitë. Edhe për mua është një moment interesat për të parë sesi këto grupe parlamentare në Kuvend do nisin sezonin e ri.

Ju deklaruat se më 25 qershor u mbajtën zgjedhjet më të mira, ndonjëherë në vend. Pas asaj deklarate jeni takuar me liderët e opozitës. Pas bisedave që keni pasur me ta, mendoni që ka vend ta korigjoni këtë qëndrim?

Mendoj se nga ajo që kam dëgjuar nga vëzhguesit dhe lexuar nga ODIHR menoj se zgjedhje ishin më të mira se më parë. Sigurisht, ka pasur akuza për blerje votash dhe unë mendoj kjo është një nga arsyet pse partitë kanë renë dakord për të nisur punën për reformën zgjedhore në vend, pra për Kodin Zgjedhor, që do të jetë shumë e rëndësishme, pavarësisht se partitë s’ndajnë të njëjtin mendim për rezultatin në fund, por rëndësi ka që janë dakord për çështjet që duhen parë..

Thoni që zgjedhjet ishin më të mirat se më parë dhe nga ana tjetër të përmendni fenomenin e shit-blerjes së votave janë dy realitete të ndryshme. A mendoni se ky fenoment ka qënë ndikues në rezultat? Të paktën kështu pretendojnë dy partitë kryesore të opozitës.

Nuk e di. Nuk mund t’ua them këtë. S’e di sesa vota janë blerë. Unë thjesht mund të pres tani raportin e SOBE/ODIHR që të na tregojë me hollësi çdo gjë. Më duket se ai del del në fillim të javës që vjen dhe të na tregojë cilat janë rekomandimet, ose rregullimet që mund të bëhen në mënyrë që të shmanget blerja e votës në zgjedhjet e ardhshme.

Opozita nuk është se ka nxjerrë fakte të bollshme, por thotë se është e bindur që votat janë blerë kryesisht me paratë e krimit të organizuar dhe thelbësisht me paratë e gjeneruara nga industria e paligjshme e kanabisit në këtë vend. Mendoni se ky shqetësim ka baza?

Unë besoj tek Zoti, Perëndia dhe asgjë tjetër. Ndaj do thoja se ata që i kanë këto akuza duhet t’i vërtetojnë. Edhe nëse s’i provojnë dot, duhet të punojmë të gjithë së bashku për të parë se çfarë mund të bëjë ky Parlament me ligje të reja në mënyrë që të shmanget blerja e votave. Si mund të vendos unë se cila është e sakta, e duhura apo e gabuara. Unë besoj që ata kanë të drejtë, ka pasur blerje votash, s’e di deri në çfarë shkallë, por është një problem serioz. Nuk e di se në çfarë mënyre parlamenti do të gjejë një zgjidhje që ta bëjë sa më të vështirë për ata që do të përpiqen ta bëjnë këtë gjë në të ardhmen.

Nuk e di si janë përballur vendet e zhvilluara apo vende në tranzicion me këtë problem. Ju do të kishit ndonjë sugjerim përsa i përket kësaj pjese jo pak të rëndësishme të reformës zgjedhore që kërkohet nga opozita?

Së pari, në rast se ju thoni që kanë qenë paratë e gjeneruara nga krimi, atëherë duhet të bëjmë të pamundurën që paratë nga krimi të mos jenë më të disponueshme. Pra, jo vetëm lufta kundër krimit organizuar, por edhe ligji i ri për ata që e shesin a e blejnë votën. Në fund të fundit e kemi ne në dorë, shoqëria media, që të rregullojmë këtë sjellje. E di që është e lehtë ta thuash dhe e vështirë ta vësh në praktikë, sepse nëse nuk ke para dhe kur s’ke punë është më e lehtë që të përfshihesh në jetë situatë të tillë. Mendoj se të gjithë, në Qeveri e Kuvend duhet të vazhdojnë në rrugën e reformave edhe për çështjet ekonomike, për krimin e organizuar e në veçanti për kodin zgjedhor.

Shit-blerja e votës është lidhur nga opozita me industrinë e kanabisit. Megjithatë, duhet thënë që ky është një problem që tashmë e ka pranuar edhe Qeveria, edhe Kryeministri që u zotua se ky fenomen do të marrë fund brenda janarit 2018. Megjithatë duket se edhe Brukseli e ka pranuar realitetin e kanabisit pak vonë. U duk se Brukseli preferoi të mos e prekte këtë temë për më shumë se një vit.

Jo, nuk mendoj se keni të drejtë për këtë. Ne e kemi kuptuar që ka qenë ky problem më parë, që ka prodhim të madh të kanabisit. Kemi patur Guardia di Finanza që ka monitoruar mbi territorin shqiptar dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë dhe do ketë një raport të tyre. Por së pari jemi përqendruar tek reforma në drejtësi, sepse nëse nuk ke gjyqësor të pavarur, kriminelët e kanë më të lehtë të gjenerojnë para. Kjo nuk do të thotë se ne nuk e pamë që kishte problem sa i përket kanabisit, apo që ka problem sa i përket krimit të organizuar, korrupsionit. Por, gjëja më e rëndësishme, lufta e parë që duhet bërë është duke pasur një gjyqësor të pastër. Këtu jemi përqëndruar, ose ndoshta publikisht jemi parë më shumë.

: Kështu është perceptuar, pasi sidomos para zgjedhjeve kur u fol për hapjen e negociatave, u fol për reformën në drejtësi, pastaj për ecurinë e zgjedhjeve dhe nuk u fol shumë për kanabisin, ndërkohë që tani u duk sikur lufta ndaj drogës dhe hashashit është thuajse një kusht për hapjen e negociatave. A është vërtetë kështu?

Që duhet treguar se kjo është një nga gjërat që njohim si një nga prioritetet. Por, për çeljen e negociatave duhet vazhduar vettingut dhe nëse bëhet kjo, le të shikojmë pastaj edhe raportin e OSBE/ODIHR për zgjedhjet të shohim sesi do të trajtojë qeveria rekomandimet e OSBE dhe pastaj duhet të bëjmë të pamundurën në Bruksel që të hapen negociatat në mënyrë që të jemi të besueshëm.

Pra nuk ka një ndryshim të 5 prioriteteve kyç, ku Shqipëria duhet të regjistrojë një progres sa i përket hapjes së negociatave?

S’mund të bësh gjithçka njëherësh. Ref orma në drejtësi po vazhdon dhe duhet zbatuar, ndërsa pikat e tjera në lidhje me prioritetet duhet që të shikojmë, që edhe këto janë probleme serioze, si lufta kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, reforma në administratën publike, duhet të vazhdojnë në të njëjtën kohë dhe kjo duhet treguar me vepra. Si të themi që duhet të mbarojë zbatimi i këtyre dhe pastaj do çelim negocitata? Po ta bënim këtë atëherë do të duhej më shumë kohë. Por, gjatë negociatave, mendoj se do të ketë më shumë mundësi që të shohim se çfarë po bën kjo qeveri për këto çështje.

Ngulmoj tek çështja e pesë prioriteteve pasi ka njëfarë keqkuptimi apo kakofoni nga institucionet e BE. Si shembull, sa i takon reformës në drejtësi, u kërkua reforma, pastaj u kërkua vettingu, pastaj zbatimi i tij, që ka filluar. Pra, siç keni thënë ju dje dhe sot, do të ndiqet zbatimi i reformës, pastaj filloi të flitet për krimin etnik shqiptar, siç e quajti Kryeministri. Jam dakord që integrimi është një proces me vijueshmëri, por nuk mund të kthehet në një test me pika, pasi po të jetë kështu, ky është një provim që Shqipëria nuk do ta marrë kurrë.

Për mua është e qartë si kristal. Thamë që nëse OSBE jep një raport pozitiv për zgjedhjet, nëse procesi vettingut zbatohet vërtet, atëherë ne duhet të çelim negociatat. Kjo nuk do të thotë se prioritetet e tjera nuk janë të rëndësishme, por ne nuk të hapim derën dhe t’ju presim tek klubi ynë, por do të vazhdojë puna me negociatat. Gjëja tjetër, ajo që ju e quajtët krimi etnik shqiptar. Nëse lufton krimin e organizuar, këtë e bën në vendin tënd së pari. Sesi duhet të bëhet s’duhet ta diskutojmë në televizion. Kjo do të diskutohet në vendin e duhur dhe si duhen trajtuar strukturat kriminale, edhe në vendet e tjera të BE që kanë lidhje me krimin në Shqipëri. Duhet të ketë bashkëpunim. Dëgjova edhe ministrin Xhafaj që ka diskutime. Keni të drejtë, krimi etnik shqiptar nuk është një gjë që duhet të vazhdojë në këtë formë. Nëse ka qeveri që mendon se një shqiptar është shqiptar, edhe ne duhet ta luftojmë këtë lloj mendësie sepse është mënyra e gabuar për ta trajtuar këtë çështje. Kjo Qeveria ka përgjegjësi për qytetarët e këtij vendi dhe qeveria nuk mban përgjegjësi për shqiptarët në Kosovë, Maqedoni e tjetërkund dhe kjo duhet të jetë e qartë. Edhe KE duhet të bëjë më shumë punë, duhet të flasë me shtetet e BE për këtë gjë.

Ju thatë që edhe KE duhet të bëjë më shumë punë. Duket sikur edhe ne po e ndjejmë dilemat që kanë vetë institucione e BE mes tyre. Duket sikur PE ka një qëndrim më dashamirës, ndoshta edhe për shkak të lidhjeve tuaja personale me Shqipërinë, KE mundohet të ketë një sjellje më tolerante, por Këshilli i Ministrave shikojmë vit pas viti, një qëndrim shumë më skeptik ndaj perspektivës europiane të Shqipërisë. Me korigjoni nëse e kam gabim.

Nuk është tërësisht e gabuar, por ne kemi detyra të ndryshme, secili prej nesh. Komisioni e ka dhënë rekomandin në Këshill për çeljen e negociatave, edhe PE është pro, natyrisht pa thënë që çdo gjë funksionon mrekullisht në Shqipëri dhe si për shumë gjëra është Këshilli që ka një probem për të pasur një qëndrim të përbashkët. Ne duhet të përpiqemi të jemi të besueshëm, që nëse e themi një gjë, ai duhet të jetë realiteti. Qeveritë ndonjëherë nuk e ndjejnë këtë, sepse janë të zënë me zgjedhjet në vendet e tyre apo diskutime të brendshme dhe duan që zgjedhësit e tyre ta shikojnë Shqipërinë apo Ballkanin Perëndimor për të mos parë dështimet që kanë në vendet e tyre.

Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u tha në dhjetor të vitit të kaluar që nuk do të ketë një raport-progres për vendet kandidate këtë vit, duke nënkuptuar faktin që disa për vende kryesore të unionit kishin zgjedhje të përgjithshme politike, përfshirë edhe Gjermaninë, por ma u la një dritare e hapur që nëse progresi i nevojshëm do të ishte regjistruar, mund të kishte një raport të ndërmjetëm. Përse nuk ndodhi kjo?

Fakti që nuk kemi një raport vjetor, apo progres-raport s’ka të bëjë me zghedhjet në Gjermani, por ka të bëjë me një sistem të ri që në kohë të kemi shifra më të sakta dhe do vazhdojë çdo vit. Çështja e qershorit përmendet sepse në mars Këshilli duhet të vendosë dhe negociatat do të fillojnë përpara pushimeve të verës.

Duket sikur shqetësimi në disa vende europiane ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve është një tjetër. Më koherente do të ishte pyetja a rrezikon Shqipëria që t’i rikthehet regjimi i vizave me zonën Shengen?

Jo! Në rast se ne ndjekim çdo qeveri që ka çdo ministër që sjell ndonjë ide, por jo, nuk ka asnjë diskutim për të hequr lëvizjen e lirë.

Pra, Holanda, problemet që kemi me të dhe marrëveshja e re që nënshkruam me Francën nuk rrezikojnë rikthimin e regjimit të vizave?

Mendoj se jo, sepse problemet që ekzistojnë, kjo qeveri i trajton, ka bashkëpunim mes policive. Ka një problem për azilin me Francën dhe ka edhe një zgjidhje, por nuk shoh ndonjë rrezik për këtë. Asnjëherë s’i dihet çfarë ndodh në të ardhmen, por nuk besoj që ky të jetë rasti me Shqipërinë.

19 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)