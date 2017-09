Prishja e banesave në Shkozë, Basha: Të ndalet barbaria ndaj 153 familjeve

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar sërish pas nisjes së aksionit të IKMT për shembjen e ndërtimeve pa leje në zonën e Urës së Shkozës. Përmes një statusi të publikuar në faqen e vet në FB, Basha e quan krim dhe barbari atë që po bëhet me 153 familjet në Shkozë.

Kryedemokrati ka kërkuar nga autoritetet shtetërore t’i japin menjëherë fund këtij aksioni pas siguruar një herë strehë për këto familje, ndërsa i ka rikujtuar kryeministrit se në fushatë u kishte premtuar shpronësim sipas ligjit banorëve.

“Krim dhe barbari ne Shkoze! 153 familje nxirren me force nga shtepite e tyre ne mes te kater rrugeve. Edi Rama ju premtoi legalizim dhe shpronesim para zgjedhjeve. Tani i godet si pushtues!

Duke denuar me ashpersi kete krim cnjerezor, ju bej thirrje forcave te rendit te ndalin menjehere keqtrajtimin e bashkeqytetareve te tyre qe po mbrojne strehen familjare. Te ndale prishja e shtepive pa siguruar asnje perspektive strehimi per 153 familje. Te shqyrtohet rikthimi te projekti fillestar i rehabilitimit te Lanes i cili parashikonte prishje minimale perkunder shpronesimit me vlere tregu. Ndal barbarise, dhe verberise ndaj fateve te njerezve!” shkruan Basha.

19 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)