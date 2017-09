Ritenderohen rrugët. Hapet gara për bypass-et e Fierit dhe Vlorës

Autoriteti Rrugor Shqiptar ka hapur garën e tenderave për vazhdimin e punimeve për ndërtimin e bypass-it të Fierit dhe atij të Vlorës.

Dokumenti, i cili mban firmën e drejtorit tashmë të dorëhequr, Dashamir Xhika, fton kompanitë shqiptare dhe të huaja që deri më datë 25 tetor të parqesin ofertat. Po ashtu, ARRSH jep detaje mbi situatën e punimeve. Kështu, për bypass-in e Fierit 55 për qind e tyre ka përfunduar, ndërsa për atë të Vlorës vetëm 12 për qind. Situata në këto dy projekte ka qenë mjaft e komplikuar.

Të nisura vite më parë, punimet janë zvarritur për probleme nga më të ndryshmet, që nga shpronësimet deri tek konfliktet mes palëve kontraktore dhe nënkontraktore.

Në gusht u lajmërua prishja e kontratave me kompaninë italiane “Serenissima” për mos përmbushje të detyrimeve dhe rinisën procedurat e tenderimit. Këto dy akse, të konsideruara si mjaft të rëndësishme për lëvizjen në jug të vendit, jo vetëm për pjesën turistike, por edhe lidhjen e mjaft industrive me portin e Durrësit dhe Tiranën, kanë një kosto që me gjithë taksat shkon në 100 milionë euro.

19 shtator 2017 (gazeta-Shqip.com)